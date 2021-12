Aad de Mos: ‘Als Ajax een aanvaller zoekt, mogen ze aan hem denken’

Zondag, 19 december 2021 om 11:21 • Chris Meijer • Laatste update: 11:25

Aad de Mos noemt Charles De Ketelaere ‘een echte Ajax-speler’. De oefenmeester in ruste is bijzonder te spreken over de twintigjarige aanvallende middenvelder, die dit seizoen bij Club Brugge over het algemeen als spits speelt. De Mos benadrukt dat wanneer Ajax een aanvaller wil halen, er aan De Ketelaere moet worden gedacht.

“Kijk, als ik nu een club zou trainen en ik had er eentje nodig: dan pakte ik altijd De Ketelaere. Hij scoort, geeft assists, heeft goede beentjes én een goede bovenkamer. Voor mij is hij outstanding”, zegt De Mos in gesprek met Het Laatste Nieuws. De Ketelaere was dit seizoen voorlopig in 27 officiële wedstrijden goed voor 10 doelpunten en 7 assists.

“Zet De Ketelaere in een betere ploeg en hij draait mee. Als Ajax een aanvaller zoekt, mogen ze aan De Ketelaere denken. En misschien doen ze dat ook al. Hij is een echte Ajax-speler. Een teamspeler ook”, benadrukt De Mos. De Ketelaere heeft bij Club Brugge - de club waar hij de jeugdopleiding doorliep - nog een contract tot medio 2024. De viervoudig Belgisch international is dit seizoen door trainer Philippe Clement omgeturnd van aanvallende middenvelder tot spits.

“Ik had tot ik in de eerste ploeg van Club stond, nog nooit als nummer negen gespeeld. Een lange bal krijgen met een verdediger in je rug? Dat was nieuw voor mij”, zegt De Ketelaere zelf over die positiewisseling in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Ik denk ook dat ik als negen carrière kan maken. Natuurlijk heb ik nog werkpunten. Maar onbewust groei je als speler. Kijk, ik train al vijf jaar op afwerken en nu vliegen ze er plots in.”

Radja Nainggolan was onlangs in een interview met Het Nieuwsblad niet zo te spreken over de nieuwe rol van De Ketelaere. “Ik ben totaal geen fan. Hij is nu diepe spits, maar ik vind hem geen diepe spits. Hij loopt vaak verkeerd en scoort te weinig. Als nummer tien of flankspeler vind ik hem beter, maar ik ben er niet zo zot van zoals de meesten”, stelde Nainggolan. “Als hij straks tot beste speler van België verkozen wordt, ga ik niet akkoord. Maar hij speelt nu voor Brugge en is een opkomend talent. Meer heb je niet nodig voor zo'n prijs."