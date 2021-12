Trauner verliest race tegen de klok en start niet tegen Ajax

Zondag, 19 december 2021 om 13:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:15

Arne Slot heeft de opstelling wereldkundig gemaakt van Feyenoord voor De Klassieker tegen Ajax van zondagmiddag. Gernot Trauner is, zoals al werd verwacht, niet op tijd fit voor de kraker in De Kuip en ontbreekt in de wedstrijdselectie. De Oostenrijkse verdediger blesseerde zich woensdag in de bekerontmoeting met FC Twente (2-1 nederlaag) en moest halverwege worden gewisseld door Slot. Lutsharel Geertruida neemt zijn plaats over in het hart van de Feyenoord-defensie. Justin Bijlow staat onder de lat. Verder zijn er niet al te veel wijzigingen bij Feyenoord, dat om 14.30 uur begint aan de clash met Ajax.

Geertruida startte woensdag tegen Twente nog als rechtsback en enkele dagen later schuift hij dus door naar het centrum van de achterhoede. Marcus Pedersen keert derhalve terug op de rechtsbackpositie. In de verdediging van Feyenoord staan verder Marcos Senesi en Tyrell Malacia geposteerd. Op het middenveld zijn er geen verrassingen, want Orkun Kökçü, Fredrik Aursnes en Guus Til krijgen wederom het vertrouwen van Slot. Er zijn wel twee wijzigingen in de voorste linie van de thuisspelende ploeg.

Cyriel Dessers, die tegen Twente scoorde maar ook enkele goede mogelijkheden onbenut liet, begint op de bank bij Feyenoord. Bryan Linssen is andermaal de aanvalsleider van de huidige nummer drie in de Eredivisie. Jens Toornstra neemt op de rechterflank het stokje over van Alireza Jahanbakhsh. Luis Sinisterra moet zorgen voor voorzetten en dreiging vanaf de linkerkant.

Feyenoord sluit het kalenderjaar 2021 af met twee thuiswedstrijden. Drie dagen na de ontmoeting met Ajax komt sc Heerenveen namelijk op bezoek in De Kuip. Bij een zege zondagmiddag loopt Feyenoord drie punten uit op Ajax, dat na 16 speelronden in de Eredivisie eveneens op 36 punten staat. Het is mogelijk dat de thuisclub als koploper de zeventiende speelronde afsluit, maar dan mag PSV (37 punten) sowieso niet winnen van RKC Waalwijk. Feyenoord verloor in het seizoen 2020/21 overigens tweemaal van Ajax: 1-0 en 0-3.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra

Opstelling Ajax: Pasveer; Timber, Schuurs, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.