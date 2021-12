Dortmund-directeur noemt één club met concrete interesse voor Haaland

Zondag, 19 december 2021 om 10:34 • Chris Meijer • Laatste update: 10:59

Real Madrid heeft concrete belangstelling voor Erling Braut Haaland, zo bevestigt Hans-Joachim Watzke in het programma Die Lage der Liga van BILD. De algemeen directeur van Borussia Dortmund benadrukt echter dat hij zo nog 25 clubs zou kunnen noemen die de Noorse spits graag willen hebben. Watzke heeft nog altijd hoop dat Haaland komende zomer in Dortmund gehouden kan houden.

“Het maakt niet uit waar ik kom, iedereen heeft het over Erling Haaland. Ik kan je garanderen dat Real Madrid heel geïnteresseerd is. De concrete belangstelling van Real Madrid kan ik bevestigen. Maar ik kan je zo nog 25 namen geven van clubs die belangstelling hebben”, geeft Watzke te kennen. “Ik denk dat op een dag de Spaanse competitie beter bij hem past dan de Engelse Premier League. Maar los daarvan hopen we dat hij blijft.”

Goal meldde onlangs dat Real Madrid voor Haaland als de gedroomde bestemming geldt. De spits zou zijn entourage verteld hebben dat een overstap naar Madrid hem het meest aanspreekt, maar dat hij nog geen definitieve beslissing over zijn toekomst heeft genomen. Goal noemde destijds ook Manchester City, Manchester United, Chelsea en Liverpool als concrete gegadigden voor Haaland.

“Het kan zijn dat hij vertrekt, maar er is ook een kans dat hij blijft. Ik heb enkele dagen geleden een goed gesprek gevoerd met Mino Raiola”, wijst Watzke op de zaakwaarnemer van Haaland. “In deze fase van het seizoen zijn de gesprekken altijd vriendelijk. En dit telefoontje met Raiola was behoorlijk vriendelijk. We zullen komende weken zeker nog een keer met elkaar om de tafel gaan. De focus ligt op de ontwikkeling van Haaland. Zoals met Lewandowski, zou ik ook trots zijn als Erling ooit de Champions League wint. Ik denk persoonlijk dat het goed is als hij nog wat langer in de Bundesliga blijft.”

“Hij kan en gaat de volgende stap maken. Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Manchester City; dat zijn de grote clubs waar hij naartoe kan gaan”, zei Raiola onlangs in een interview met Sport1 over de toekomst van Haaland. De belangenbehartiger benadrukte later dat hij deze clubs slechts als voorbeeld had genoemd 'om te zeggen dat Haaland, wanneer hij bij Borussia Dortmund vertrekt, naar een van de vijftien topclubs van Europa zal gaan'. De 21-jarige spits - voorlopig goed voor 76 doelpunten in 76 wedstrijden - heeft bij Borussia Dortmund nog een contract tot medio 2024, dat komende zomer een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro bevat.