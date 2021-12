‘Het is ook logischer dat hij op de PlayStation uitblinkt dan in het Camp Nou’

Zondag, 19 december 2021 om 08:06 • Laatste update: 08:21

Gavi was zaterdag de gevierde man bij Barcelona na zijn belangrijke aandeel in de 3-2 overwinning op Elche. Mede dankzij een doelpunt en een assist, bij de winnende treffer, van de zeventienjarige stapte het team van trainer Xavi met een zwaarbevochten overwinning van het veld. Spaanse media zijn lovend over de opmars van Gavi. Met name het Catalaanse Sport komt superlatieven tekort.

“Hij was de beste man op het veld en maakte een spectaculair doelpunt. Een treffer die je normaal alleen ziet op de PlayStation. Eigenlijk is het ook logischer dat hij op deze leeftijd op een spelcomputer uitblinkt in plaats van in Camp Nou”, zo schrijft de krant, die de tiener een negen gaf voor zijn verrichtingen. “Volledig verdiend werd hij toegezongen door het publiek.”

WAUW! ?? Ferran Jutlgà bewijst het gelijk van zijn trainer door meteen te scoren en supertalent Gavi doet er nog een schepje bovenop door na een geweldige actie de 2-0 op het scorebord te zetten ?? Barça begint ijzersterk! ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaElche pic.twitter.com/CAg8S9Iujs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 18, 2021

Mundo Deportivo denkt dat de kans groot is dat de Golden Boy volgend jaar opnieuw naar Catalonië komt. De prijs werd dit jaar door de momenteel geblesseerde Pedri gewonnen, maar de sportkrant gaat ervan uit dat de trofee in 2022 naar Gavi gaat. “Tuttosport weet na vanavond ongetwijfeld al wie de trofee volgend jaar in ontvangst mag nemen.” Bij Marca wordt Gavi omschreven als ‘de absolute hoofdrolspeler’. “Wat een geweldige speler”, benadrukt de meest verkochte sportkrant van Spanje.

“Natuurlijk viel Ferran Jutglà ook op met zijn vroege doelpunt bij zijn basisdebuut, maar de absolute hoofdrolspeler was Gavi. Niet alleen door zijn goal en assist, maar simpelweg op basis van de kwaliteiten die hij tentoonspreidde.” Liefst negen voetballers uit de basiself genoten hun jeugdopleiding bij Barcelona. “De jongeren nemen de controle over”, zo ziet ook Marca. Mundo Deportivo vindt dat Xavi een statement heeft afgegeven. “Naast Jutglà mocht ook Abde in de basis beginnen. Beide spelers waren vorig jaar nog actief bij respectievelijk Espanyol en Hércules in de Segunda B.”

Daar is 'ie dan toch! ?? Nico maakt er toch nog 3-2 van voor Barcelona, maar was het geen buitenspel? ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaElche pic.twitter.com/H82acukhp6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 18, 2021

“Nu houden ze bekende namen als Luuk de Jong en Philippe Coutinho op de bank. Het is een duidelijke boodschap van Xavi met de winterse transferperiode in aantocht.” Volgens Xavi zelf heeft Gavi geen plafond. “Hij is pas zeventien jaar, maar hij maakt al het verschil. Ik wil hem met niemand vergelijken, hij heeft namelijk geen plafond. Hij speelt spectaculair voetbal: zijn persoonlijkheid, zijn doelpunt, zijn assist en wat hij laat zien… Dit is de toekomst van de club. Dat geldt niet alleen voor hem, maar ook voor Ronald Araújo, Álex Balde, Nico en Ez Abde. Dat is toekomst van de club.”

“Het is een fantastische generatie. Ik noem ook Riqui Puig. Op zijn leeftijd was ik bang, maar hij speelt geweldig”, sprak hij over de 22-jarige middenvelder. Gavi ging zaterdag ook de annalen van Barcelona in. Met zijn treffer tegen Elche is de voetballer van 17 jaar en 135 dagen nu de op twee na jongste doelpuntenmaker ooit in de clubgeschiedenis van los Azulgrana. Alleen Ansu Fati (16 jaar en 304 dagen) en Bojan Krkic (17 jaar en 53 dagen) waren er vroeger bij.