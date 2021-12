FC Twente dient hekkensluiter PEC Zwolle volgende pijnlijke tik toe

Zaterdag, 18 december 2021 om 22:51 • Chris Meijer

FC Twente heeft PEC Zwolle de volgende gevoelige tik toegediend. De hekkensluiter van de Eredivisie beleefde in eigen stadion een kansloze avond en ging met 1-3 onderuit, door doelpunten van Dimitris Limnios, Manfred Ugalde en Virgil Misidjan voor de thuisploeg en een eretreffer van Samir Lagsir. De achterstand van PEC op de veilige vijftiende plaats - momenteel bezet door RKC Waalwijk - bedraagt inmiddels al negen punten. Twente neemt daarentegen door de zege de vierde plaats over van Vitesse.

PEC won afgelopen week in de TOTO KNVB Beker eindelijk weer eens, met 4-0 van MVV Maastricht. Twente leefde echter ook met een goed gevoel toe naar het bezoek aan het MAC3PARK Stadion, daar de ploeg van trainer Ron Jans Feyenoord elimineerde in het bekertoernooi. De Tukkers kwamen in Zwolle al snel op voorsprong. Met vijftien minuten op de klok bleef de bal liggen tussen Rav van den Berg en Limnios. De Griekse vleugelaanvaller was vervolgens het eerst bij de bal en tikte het leer langs doelman Kostas Lamprou.

Nog voor rust verdubbelde Twente zijn voorsprong, dankzij een kopgoal van Ugalde. Dat de 0-2 stand tot het einde van de eerste helft op het scorebord bleef, was mede te danken aan Julio Pleguezuelo. De Spaanse verdediger blokte een inzet van Thomas van den Belt en voorkwam daarmee de aansluitingstreffer. Alle hoop van PEC werd al vroeg in de tweede helft de grond in geboord.

Bram van Polen stond buiten de lijnen en probeerde de buitenspelval open te zetten, maar de bal viel na een voorzet via PEC-verdediger Yuta Nakayama voor de voeten van Misidjan. De aanvaller van Twente stond daardoor niet buitenspel en prikte van dichtbij overtuigend de 0-3 tegen de touwen. Lagsir deed kort voor het einde nog wat terug namens PEC, nadat Mustafa Saymak dat nog had nagelaten. De ingevallen middenvelder vond vanaf de rand van het strafschopgebied fraai de rechterhoek achter doelman Lars Unnerstall en bepaalde de eindstand daarmee op 1-3.