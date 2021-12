Ajax en PSV loten gunstig; FC Twente - AZ op papier mooiste affiche

Zaterdag, 18 december 2021 om 22:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:56

De loting voor de achtste finale van de TOTO KNVB Beker heeft zaterdagavond thuiswedstrijden voor Ajax en PSV opgeleverd. Ralf Seuntjens, die de loting verrichte, koppelde de Amsterdammers aan Excelsior Maassluis, terwijl de Eindhovenaren tegen Telstar spelen. FC Twente tegen AZ is op papier de meest interessante clash.

De achtste finales staan op het programma voor 18, 19 en 20 januari 2022. Van de laatste zestien deelnemers in het bekertoernooi zijn er elf actief in de Eredivisie, terwijl er nog drie clubs uit de Keuken Kampioen Divisie meedoen. Ook zijn er met DVS '33 en Excelsior Maassluis nog twee amateurclubs in de race.

Er is zaterdag tevens alvast bepaald welke clubs in de eventuele kwartfinale thuis zullen spelen. De winnaars van Ajax - Excelsior Maassluis en PSV - Telstar spelen in de kwartfinale in het eigen stadion: een kraker tussen Ajax en PSV is daarmee in de kwartfinale dus uitgesloten. Ook de winnaars uit de duels FC Groningen - NEC en RKC Waalwijk - ADO Den Haag zijn verzekerd van een thuiswedstrijd in de volgende ronde.

De volledige loting in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker:

NAC Breda - PEC Zwolle

FC Twente - AZ

Ajax - Excelsior Maassluis

RKC Waalwijk - ADO Den Haag

PSV - Telstar

sc Heerenveen - Go Ahead Eagles

Vitesse - DVS '33

FC Groningen - NEC