John de Bever: ‘Ik zou het wel aandurven om bondscoach te worden’

Zaterdag, 18 december 2021 om 22:05

Begin komend jaar wordt in Nederland UEFA Futsal EURO 2022 georganiseerd. In aanloop naar dit toernooi gaat presentator Mounir Boualin in Futsal Fanatics op bezoek bij bekende gezichten met een grote liefde voor zaalvoetbal. In de tweede aflevering bezoekt hij John de Bever. Hij is tegenwoordig bekend als volkszanger, maar maakte met name in de jaren negentig furore als zaalvoetballer voor Oranje Futsal.

De Bever werd in 1997 gekozen tot de beste zaalvoetballer ter wereld, destijds in dienst van toenmalige topclub Bunga Melati uit Tilburg. Hij combineerde in de jaren negentig het veldvoetbal - voor FC Dordrecht en de Belgische clubs La Louvière, Diest en Witgoor Sport Dessel - met het zaalvoetbal. In 1988 debuteerde hij voor Oranje Futsal, voor wie hij totaal 28 interlands (18 doelpunten) speelde en het EK van 1996 en 2001 en het WK van 1996 meemaakte. Op 36-jarige leeftijd beëindigde hij zijn carrière en werd volkszanger, waarmee hij bekend werd door de hit Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.

Ondanks zijn onderscheiding als beste speler ter wereld vindt de Bever dat hij een vrij simpele zaalvoetballer was: “Ik had eigenlijk maar een simpele techniek. Ik was geen trukendoos, maar ik was enorm doelgericht. Ik maakte altijd doelpunten en daar gaat het om in het voetbal. Ik zie jongens, die leggen die bal in hun nek alsof het niets is. Maar dat doen ze in het circus, dat hoeft niet op het veld.”

De Bever verrichte de loting voor UEFA Futsal EURO 2022, al verliep dat niet helemaal soepel. “Ik kom uit Brabant, fatsoenlijk Nederlands praten is voor mij al moeilijk genoeg. Moest ik daar ineens Engels gaan praten. Dat moest ik eerst even leren”, lacht De Bever. Nederland werd door De Bever gekoppeld aan regerend Europees kampioen Portugal, Oekraïne en Servië. Over de kansen van Oranje Futsal is hij optimistisch. “Ik vind dat ik goed geloot heb. Ze moeten in ieder geval tweede in de poule kunnen worden. Als ze dat niet worden is het tijd voor een andere coach.”

Mocht de huidige bondscoach Max Tjaden besluiten om te vertrekken, ziet De Bever het wel zitten om het roer bij Oranje Futsal over te nemen. De Bever was tussen 2005 en 2007 als trainer werkzaam bij FCK De Hommel uit Sint-Michielsgestel, dat destijds uitkwam in de Eredivisie van het zaalvoetbal. “Ik zou het wel aandurven. Ik heb de papieren, een goede leeftijd (hij is 56, red). Ik hoop natuurlijk wel dat Nederland ver komt. Dat zou het zaalvoetbal echt een boost geven.”

Oranje Futsal bestaat voornamelijk uit spelers met een Marokkaanse achtergrond. De Bever weet hoe dat komt, al was dat in zijn tijd anders. “Marokkaanse jongens voetballen graag op de straat. Dat was in mijn tijd ook zo, maar toen was iedereen straatvoetballer. Wij waren echte liefhebbers. Dat is nu bij Nederlanders blijkbaar minder. De Marokkaanse gemeenschap bestaat nog wel uit echte liefhebbers, ze zijn technisch en vinden het nog leuk om mensen door de benen te spelen.”