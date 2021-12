FC Groningen heeft uiteindelijk niets aan verlossende goal voor Postema

Zaterdag, 18 december 2021 om 21:56 • Chris Meijer • Laatste update: 22:13

FC Groningen heeft verzuimd om in ieder geval voor een dag een plek in het linkerrijtje van de Eredivisie in te nemen. De ploeg van trainer Danny Buijs ging zaterdagavond met 4-2 onderuit op bezoek bij Heracles Almelo, dat de overwinning in de laatste minuten veiligstelde. De Almeloërs stijgen daardoor naar de veertiende plaats in de Eredivisie, terwijl Groningen op de twaalfde plaats blijft steken.

Groningen kende op Erve Asito een droomstart, want al na negen minuten stond er een voorsprong op het scorebord. Jörgen Strand Larsen tekende op aangeven van Tomas Suslov voor zijn zevende treffer in de laatste zeven wedstrijden. Gaandeweg de eerste helft werd Heracles steeds sterker, wat resulteerde in kansen voor Mats Knoester, Bilal Basacikoglu en Lucas Schoofs. Toen het duel iets meer dan een halfuur oud was, slaagde de thuisploeg erin om het duel volledig om te keren.

Basacikoglu tekende met het hoofd voor de gelijkmaker, waarna Nikolai Laursen twee minuten later met de buitenkant van de rechtervoet Heracles op voorsprong bracht. Groningen-trainer Danny Buijs greep in de rust in door Damil Dankerlui en Daniël van Kaam in te brengen voor Wessel Dammers en Marin Sverko. De eerste goede kans van de tweede helft was via Cyril Ngonge weliswaar voor de bezoekers, maar toch mocht Groningen van geluk spreken dat de wedstrijd na 66 minuten spelen niet al beslist werd.

Knoester raakte echter de lat, waarna Romano Postema met nog ruim tien minuten te spelen kon aantekenen. Het betekende voor de negentienjarige spits zijn eerste doelpunt in de Eredivisie, in zijn 29e wedstrijd op het hoogste niveau. Het leek erop dat Groningen daardoor een punt zou meenemen uit Almelo, maar het duel werd in de laatste minuten toch nog uit handen gegeven. Orestis Kormourtzoglou kopte in de 87e minuut via het hoofd van Strand Larsen de 3-2 tegen de touwen. De eindstand werd twee minuten later bepaald door Neraysho Kasanwirjo, die de bal achter zijn eigen doelman Peter Leeuwenburgh gleed.