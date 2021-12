Chagrijn van Vitesse zal zich richten op Nijhuis en Kooij na late gelijkmaker

Zaterdag, 18 december 2021 om 20:41 • Chris Meijer • Laatste update: 20:52

Vitesse heeft zaterdagavond dure punten verspeeld tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Arnhemmers kwamen in de eerste helft al op een comfortabele 0-2 voorsprong, maar die marge werd na rust uit handen gegeven. Sven Mijnans tekende in de laatste minuut van de blessuretijd uiteindelijk voor de treffer die de eindstand op 2-2 bepaalde. Bij Vitesse zal een deel van het chagrijn zich na afloop richten op scheidsrechter Bas Nijhuis en VAR Joey Kooij, die nalieten om bij een 1-2 stand een strafschop te geven na een tackle van Tom Beugelsdijk op Loïs Openda.

De eerste kans voor Vitesse was na zestien minuten spelen direct raak. Maximilian Wittek werd aan de linkerkant weggestuurd, waarna Okoye dacht te moeten uitkomen. De doelman van Sparta bedacht zich, maar was daardoor te laat om te voorkomen dat de door Wittek aangespeelde Nicolai Baden Frederiksen van een doelpunt af te houden. De Deense spits was midweeks ook al tweemaal trefzeker tegen Sparta. Baden Fredriksen had na ruim een halfuur al zijn tweede treffer van de avond op de voet, maar faalde oog in oog met Okoye.

Enkele minuten later bracht Baden Frederiksen alsnog zijn tweede doelpunt op het scorebord. Jacob Rasmussen legde de bal terug, waarna de spits van dichtbij de bal kon binnen schieten. Sparta-trainer Henk Fraser greep in de rust hard in door driemaal te wisselen: Lennart Thy, Bryan Smeets en Emegha bleven in de kleedkamer achter voor Mohammed Osman, Vito van Crooij en Mario Engels. De Rotterdammers kwamen in de tweede helft een stuk beter voor de dag en kregen al kansen via Mica Pinto en Sven Mijnans, voor de spanning met nog twintig minuten te gaan werd teruggebracht in het duel.

Mijnans volleerde de 1-2 tegen de touwen, waarna er een spannende slotfase aanbrak. Temeer omdat Vitesse enkele minuten later geen penalty kreeg toegekend, nadat Openda ogenschijnlijk onreglementair door Tom Beugelsdijk naar de grond werd gewerkt binnen het strafschopgebied. Zowel Bas Nijhuis als videoscheidsrechter Joey Kooij zagen er echter geen strafschop in. Openda dook daarna nog op voor de neus van Okoye, maar de doelman van Sparta kwam als winnaar uit de strijd.

In de laatste minuut van de blessuretijd gaf Vitesse zijn voorsprong nog uit handen. Na een vrije trap viel de bal uiteindelijk voor de voeten van Mijnans, die de bal van dichtbij tegen de touwen schoot en Sparta daarmee alsnog een punt bezorgde. Vitesse is na de remise voorlopig de nummer vier van de Eredivisie, maar dit weekeinde nog gepasseerd worden door FC Twente en SC Cambuur. Nummer zeventien Sparta sprokkelt een puntje in de strijd tegen degradatie en staat nog drie punten achter RKC Waalwijk, dat als nummer vijftien een ‘veilige’ plek bezet.