Dortmund bewijst Bayern een goede dienst met zeperd tegen Hertha BSC

Zaterdag, 18 december 2021 om 20:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:42

Borussia Dortmund is zaterdagavond in de Bundesliga in een duel met Hertha BSC tegen een dure nederlaag aangelopen. In Berlijn ging de ploeg van trainer Marco Rose met 3-2 onderuit. Door de verliespartij blijft Dortmund steken op 34 punten en bedraagt de achterstand op koploper Bayern München inmiddels negen punten.

De thuisploeg liet zich na vijf minuten voor het eerst gelden via Jurgen Ekkelenkamp. De middenvelder schoot verrassend met links op goal, maar Marwin Hitz hield de bezoekers op dat moment met een knappe redding op de been. Het spel golfde in de openingsfase op en neer. Het gevaar van Dortmund kwam vooral op naam van Marco Reus, die zijn kopbal net langs de linkerpaal zag gaan. Vervolgens kreeg Ekkelenkamp de uitgelezen kans om Hertha op voorsprong te schieten, toen de bal na een klein kwartier van een meter of zes voor zijn voeten viel. De Nederlandse middenvelder had het vizier niet op scherp, maar dat had Myziane Maolida in de aanval erna wel. Het feest ging na tussenkomst van de VAR voor die Alte Dame niet door, aangezien Ishak Belfodil eerder buitenspel stond.

Met een half uur op de klok was het Dortmund dat op fraaie wijze op voorsprong. Erling Braut Haaland stuurde Julian Brandt weg, die doelman Alexander Schwolow met een listig stiftje verschalkte: 0-1. Voor Hertha, dat het eerste half uur sterk voor de dag kwam, was de achterstand een domper. Na rust rechtte de thuisploeg daarentegen de rug. Ishak Belfodil sprintte Axel Witsel eruit en gaf Hintz hierna het nakijken: 1-1. Met een klein uur op de klok was de voorsprong voor de ploeg van trainer Tayfun Korkut zelfs een feit, toen Marco Richter de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de lange hoek streepte: 2-1.

De middenvelder duwde BVB vervolgens dieper in de problemen door de score verder op te voeren. Brand leed slordig balverlies, waarna Ekkelenkamp Belfodil met veel gevoel voor Hintz zette. Belfodil schoot recht op de doelman, maar Richter werkte de rebound daarna wel hard tegen de touwen: 3-1. Borussia deed in de slotfase nog wat terug via Steffen Tigges, die op aangeven van Raphael Guerreiro raak kopte, maar de aansluitingstreffer kwam uiteindelijk te laat: 3-2.

