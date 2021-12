Nico González bezorgt worstelend Barcelona zeer zwaarbevochten zege

Zaterdag, 18 december 2021

Barcelona heeft zaterdagavond met grote moeite een 3-2 overwinning op Elche geboekt. De ploeg van trainer Xavi, waar Frenkie de Jong 76 minuten speelde en Luuk de Jong de gehele wedstrijd op de bank bleef, kwam in het eigen Camp Nou tegen Elche al binnen negentien minuten op een 2-0 voorsprong, maar deze marge werd in de tweede helft binnen één minuut uit handen gegeven. Uiteindelijk zorgde invaller Nico González in de 85e minuut voor de winnende treffer. Barcelona bezet nu de zevende plaats in LaLiga, terwijl Elche zestiende staat.

Door het ontbreken van onder meer Memphis Depay koos Xavi voor een atypische voorhoede, zonder Luuk de Jong. Abde Ezzalzouli, Ousmane Dembélé en Ferran Jutglà vormden de voorste linie en laatstgenoemde maakte zijn basisdebuut voor Barcelona. De 22-jarige vleugelaanvaller leek al binnen enkele minuten de score te openen, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Met zestien minuten op de klok was het wél raak voor Jutglà. Hij knikte een hoekschop van Dembélé in de verre hoek achter doelman Edgar Badia.

De marge werd twee minuten later al verdubbeld dankzij het eerste doelpunt van Gavi in het shirt van Barcelona. De middenvelder ontving de bal even voorbij de middenlijn, draaide met de hak weg van zijn tegenstander, dribbelde langs een volgende opponent en schoot in de verre hoek raak. Na 23 minuten spelen mocht Barcelona van geluk spreken dat Elche niet terugkwam in de wedstrijd, toen Enzo Roco vrij opdook in het strafschopgebied en wild over schoot. De beste mogelijkheden in het restant van de eerste helft waren vervolgens voor Barcelona, via onder meer Frenkie de Jong, Dembélé, Abde en Jutglà.

De beste kans was op slag van rust nog voor Gavi, wiens tweede treffer door een verdediger van Elche voorkomen werd. Barcelona was bij de start van de tweede helft echter nog niet van Elche af en de bezoekers deelden via Lucas Boyé en Lucas Pérez al snel waarschuwingen uit. Barcelona liet via Jutglà en Gavi na om de score op te voeren en zag Elche met 61 minuten op de klok terugkomen in de wedstrijd. Boyé bediende invaller Tete Morente, die Clément Lenglet passeerde en hard en hoog de bal in de verre hoek vuurde.

Nog geen minuut later was het andermaal raak en bleek de comfortabele voorsprong van Barcelona verdampt. Doelpuntenmaker Morente kreeg aan de rechterkant van het veld de ruimte om voor te geven en vond bij de tweede paal de volledig vrijstaande Pere Milla, die al vallend via de handen van doelman Marc-André Ter Stegen in de korte hoek de gelijkmaker aantekende. Barcelona had daarna direct weer op voorsprong kunnen staan, maar Jutglà punterde bijna op de lijn nog over.

Barcelona ging in de slotfase nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe voorsprong. Invaller Nico González krijg daar een levensgrote kans voor, maar zijn inzet werd door Elche-verdediger Helibelton Palacios van de lijn gehaald. Met nog vijf minuten te gaan was het wél raak voor Nico. Gavi ontsnapte aan de defensie van Elche en vond Nico binnen het strafschopgebied, die het leer vervolgens knap in de rechterbovenhoek plaatste. Daarmee bezorgde hij Barcelona weer eens een overwinning, nadat de voorgaande drie wedstrijden niet gewonnen werden. De Catalanen sluiten 2021 dinsdag af met een thuiswedstrijd tegen Sevilla.