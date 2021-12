Vroege openingstreffer Morata leidt comfortabele zege Juventus in

Zaterdag, 18 december 2021 om 19:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:02

Juventus heeft zaterdagavond in de Serie A een belangrijke zege geboekt op bezoek bij Bologna. Álvaro Morata opende al vroeg de score, waarna Juan Cuadrado na rust de eindstand op 0-2 bepaalde. Door de overwinning stijgt Juventus naar de zesde plaats met 31 punten uit 18 duels. Hiermee komt de ploeg van trainer Massimiliano Allegri op vijf punten van Napoli, dat vierde staat en een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Juventus, met Matthijs de Ligt in de basis, wilde het 1-1 gelijkspel tegen Venezia van afgelopen weekend tegen Bologna zo snel mogelijk wegspoelen. De bezoekers begonnen aanvallend en wisten de ban binnen vijf minuten al te breken. Federico Bernardeschi gaf een ragfijne steekpass door de benen van Arthur Theate op Morata, die op de rand van buitenspel koel binnenschoot: 0-1. De thuisploeg moest de vroege openingstreffer verwerken, maar kwam na ruim een kwartier spelen meer in de wedstrijd.

Mattias Svanberg gaf eerst een voorzet op Marko Arnautovic, die Wojciech Szczesny met een kopbal tot een uiterste redding op de doellijn dwong. Vervolgens was de Zweedse middenvelder zelf dicht bij de gelijkmaker, toen een omhaal uit de rebound rakelings langs de linkerpaal ging.La Vecchia Signora blonk tijdens de laatste competitiewedstrijden eindelijk weer eens in defensief opzicht uit. In de laatste zes Serie A-wedstrijden moest de ploeg slechts twee tegentreffers slikken. Met de voorsprong op zak leunde Juventus vooral achterover en loerde het op de counter.

Bij spaarzame momenten slaagde Bologna er daarentegen wel in om een gaatje te vinden in de defensie van de tegenstander te vinden. Zo werd Nicolás Domínguez halverwege de tweede helft met een fraaie pass gevonden en testte Szczesny andermaal met een doelpoging in de korte hoek. Waar de thuisploeg aandrong, werd de wedstrijd uiteindelijk op gelukkige wijze aan de andere kant beslist, toen Cuadrado met een van richting veranderd schot de marge voor Juventus verdubbelde: 0-2.