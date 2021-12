Galatasaray houdt in hectische slotfase in ieder geval punt over

Zaterdag, 18 december 2021 om 19:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:15

Galatasaray heeft zaterdag in de Turkse Süper Lig tegen Istanbul Basaksehir de punten gedeeld. De ploeg van trainer Fatih Terim kwam vlak voor tijd langszij na een doelpunt van Mostafa Mohamed: 1-1. Door het gelijkspel blijft Cim Bom steken op een tiende plaats met 24 punten uit 17 duels, terwijl Istanbul Basaksehir derde staat met 29 punten uit 17 wedstrijden.

Galatasaray, waar Patrick van Aanholt wederom in de basis begon en Ryan Babel op de bank, slaagde er in de openingsfase net als de bezoekers niet in om grote kansen te creëren. Na ruim een kwartier spelen veerden de uitsupporters op, toen Berkay Özcan in het strafschopgebied onderuit werd gehaald. Scheidsrechter Zorbay Kücük wilde echter van niets weten. Basaksehir deelde een eerste waarschuwing uit en kwam in de volgende aanval op fraaie wijze op voorsprong. Okaka stond in de baan van het schot van de doelpoging van Hasan Ali. De spits bedacht zich niet, wipte de bal met zijn rug naar het doel omhoog om met een omhaal te scoren: 0-1.

De thuisploeg bleek lange tijd niet bij machte om zich terug in de wedstrijd te vechten. Een kwartier voor tijd liet Galatasaray zich eindelijk weer eens in aanvallend opzicht zien. Halil Dervisoglu werd op de rand van het zestienmetergebied in stelling gebracht. De middenvelder zag zijn schot echter net over de lat zeilen. Galataray leek tegen een pijnlijke thuisnederlaag aan te lopen, maar kwam in de slotfase alsnog langszij, toen Mohamed een hoekschop van Alexandru Cicaldau via de de paal binnenkopte: 1-1. De bezoekers eindigden het duel diep in blessuretijd uiteindelijk met tien man na een tweede gele kaart voor Leonardo Duarte.