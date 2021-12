Ronaldo telt 65 miljoen euro neer en wordt eigenaar van Cruzeiro

Zaterdag, 18 december 2021 om 18:44 • Jeroen van Poppel

Ronaldo heeft negentig procent van de aandelen van Cruzeiro overgenomen, zo maken de 45-jarige oud-spits en de Braziliaanse club bekend. Volgens lokale media betaalt Ronaldo een bedrag van tegen de 65 miljoen euro voor Cruzeiro, de club waar hij in 1993 zijn eerste stappen als profvoetballer zette.

"Ik heb veel terug te geven aan deze club", zo verklaarde Ronaldo de overname in een livestream op Instagram. "Er is veel werk aan de winkel bij Cruzeiro. We hebben de ambitie om de club terug omhoog te brengen." Cruzeiro werd in 1966, 2003, 2013 en 2014 kampioen van Brazilië, maar is de laatste jaren afgegleden. In 2019 degradeerde de club naar de Serie B, waar momenteel een teleurstellende veertiende plek wordt bezet. Het seizoen in Brazilië gaat richting het einde en Cruzeiro zal nog wat punten nodig hebben om zich te handhaven, waarvoor minimaal de zestiende plek benodigd is.

Ronaldo is dus allesbehalve een onbekende van Cruzeiro. De voormalig wereldkampioen brak 1993 als groot talent door bij a Raposa en werd na twee seizoenen later weggekocht door PSV. Daarna zou een zeer succesvolle carrière in het Europese topvoetbal volgen. Het is overigens niet voor het eerst dat Ronaldo een club koopt: in 2018 nam hij 51 procent van de aandelen van Real Valladolid over. De Spaanse club bezet momenteel de vijfde plek in LaLiga2 en doet dus mee om promotie.