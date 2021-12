Roda JC geeft in minuut 88 verkregen voorsprong nog uit handen

Zaterdag, 18 december 2021 om 18:29 • Chris Meijer • Laatste update: 18:32

Het treffen tussen FC Eindhoven en Roda JC Kerkrade heeft zaterdagmiddag geen winnaar gekregen. Patrick Pflücke leek de Limburgers met een rake strafschop in minuut 88 nog een overwinning te bezorgen, maar door een doelpunt van Maarten Peijnenburg in blessuretijd eindigde het in Eindhoven toch nog in 1-1. Eindhoven en Roda hebben daardoor momenteel allebei 31 punten en bezetten daarmee de achtste en zevende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

De ontmoeting tussen Eindhoven en Roda betekende een rechtstreeks duel in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. Voorafgaand aan het treffen in het Jan Louwers Stadion hadden beide ploegen dertig punten. Vanaf het eerste fluitsignaal waren Eindhoven en Roda aan elkaar gewaagd, want de beginfase leverde kansen over en weer op: namens de thuisploeg was Joey Sleegers dicht bij een treffer, terwijl de Limburgers mogelijkheden kregen via Bryan Limbombe en Niek Vossebelt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naarmate de eerste helft vorderde, nam het gevaar voor beide doelen af. Het duurde tot het begin van het tweede bedrijf voordat er weer kansen te noteren vielen. Eindhoven-doelman Nigel Bertrams bracht met 48 minuten op de klok redding na een inzet van Xian Emmers. Zijn collega Rody de Boer zag een kopbal van Jort van der Sande enkele minuten later maar net langs de paal stuiteren. Ook Dylan Vente en Sleegers lieten zich nog zien, maar het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel.

Met nog twee minuten te gaan kwam de bal echter op de stip te leggen, na een handsbal aan de zijde van Eindhoven. Patrick Pflücke maakte vanaf elf meter geen fout en schoot zo zijn zevende treffer van het duel tegen de touwen. Het is het derde duel op rij waarin de Duitse vleugelaanvaller trefzeker is, nadat hij afgelopen weken ook tegen FC Dordrecht en FC Den Bosch scoorde. Het leek het winnende doelpunt van het duel, tot minuut 92 aanbrak. Maarten Peijnenburg zorgde ervoor dat de punten in Eindhoven alsnog gedeeld werden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 20 13 6 1 23 45 2 Excelsior 19 13 2 4 22 41 3 FC Emmen 20 12 3 5 15 39 4 ADO Den Haag 20 14 2 4 24 38 5 Jong Ajax 19 11 3 5 13 36 6 De Graafschap 19 10 3 6 8 33 7 Roda JC Kerkrade 20 8 7 5 10 31 8 FC Eindhoven 20 9 4 7 6 31 9 NAC Breda 20 7 6 7 5 27 10 FC Den Bosch 19 8 1 10 -12 25 11 Jong PSV 20 6 5 9 -3 23 12 VVV-Venlo 20 7 2 11 -5 23 13 MVV Maastricht 20 7 2 11 -18 23 14 Jong FC Utrecht 19 6 4 9 -7 22 15 Jong AZ 19 6 3 10 -6 21 16 Telstar 20 4 8 8 -17 20 17 Helmond Sport 19 5 4 10 -12 19 18 TOP Oss 20 4 6 10 -10 18 19 Almere City FC 20 4 5 11 -10 17 20 FC Dordrecht 19 2 4 13 -26 10