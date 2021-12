Opmerkelijk lage vaccinatiegraad in Premier League; Liverpool is uitzondering

Zaterdag, 18 december 2021 om 17:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:40

De organisatie van de Premier League en de Britse regering roepen voetballers uit de competitie op om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De Premier League maakte op 15 oktober voor het laatst de vaccinatiegraad in de competitie bekend, die toen op 68 procent lag. Dat staat in schril contrast tot de andere grote voetballanden, waar de percentages boven de 90 liggen.

In de English Football League (de drie divisies onder de Premier League) was tot december slechts 69 procent van de spelers volledig gevaccineerd. De Serie A heeft met 98 procent het hoogste percentage van de top vijf competities, daarachter volgt de Ligue 1 met 95 procent. Ook de Bundesliga (94 procent) en LaLiga (92,8 procent) zitten ver boven de vaccinatiegraad van de Premier League.

Zes afgelastingen in Premier League

Originele datum Wedstrijd 18 december Manchester United - Brighton & Hove Albion 18 december Aston Villa - Burnley 18 december Southampton - Brentford 18 december Watford - Crystal Palace 18 december West Ham United - Norwich City 19 december Everton - Leicester City

De omikronvariant van het coronavirus grijpt om zich heen in het Verenigd Koninkrijk en ook de Premier League ondervindt daar veel last van. Dit weekend zijn zes van de tien wedstrijden uit de hoogste Engelse afdeling afgelast vanwege corona-uitbraken bij de clubs. De Premier League roept dan ook op tot actie. "We benadrukken collectief het belang van vaccinatie: het is nog nooit zo belangrijk geweest", schrijft Richard Masters, de algemeen directeur van de Premier League, aan de clubs.

Ook Jürgen Klopp mengt zich in het vaccinatiedebat. De manager van Liverpool verklaart opmerkelijk genoeg dat '99 procent' van zijn spelers volledig gevaccineerd is. De Duitser is van mening dat iedereen zich 'vanuit moreel oogpunt' verplicht zou moeten voelen om zich te laten vaccineren. "Het is een kwestie van overtuigen", aldus Klopp. "Als ik iets doe dat de mensen om me heen helpt, dan is dat voor mij verplicht, maar natuurlijk zien sommige mensen dat anders."