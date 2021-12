AS Roma niet in de war van meest succesvolle supersub ooit in Serie A

Zaterdag, 18 december 2021 om 16:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:04

AS Roma heeft zaterdagmiddag een knappe overwinning geboekt op bezoek bij Atalanta. De ploeg van José Mourinho toonde zich op bezoek bij la Dea dodelijk efficiënt in het benutten van zijn kansen: 1-4. Bij Atalanta maakte Luis Muriel als invaller voor de 25ste keer in de Serie A een doelpunt, waarmee de Colombiaan zich de meest succesvolle supersub ooit in de competitie mag noemen. Dat record deelt Muriel nu nog met de vorig jaar gestopte Alessandro Matri.

Met dubbel geluk wist Tammy Abraham de bal binnen één minuut in het doel van Atalanta te frommelen. De spits van AS Roma botste met de bal op verdediger Berat Djimsiti, maar brak daardoor fortuinlijk door en schoot via het blok van Hans Hateboer raak: 0-1. Roma liet het balbezit veelvuldig aan Atalanta, dat daar niet heel gevaarlijk mee werd. Zelf sloegen de bezoekers na een klein half uur uit een snelle uitbraak toe. Nicolò Zaniolo omspeelde Djimsiti handig en vond vanbinnen het strafschopgebied de korte hoek: 0-2.

Luis Muriel brengt de spanning terug! ?? De Colombiaan maakt als invaller de 1-2 voor Atalanta en is daarmee de meest succesvolle supersub ooit in de Serie A ?? De Atalanta-spits scoorde maar liefst 25 keer als invaller ????#ZiggoSport #SerieA #AtalantaRoma pic.twitter.com/W7BawMTGMb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 18, 2021

Gian Piero Gasperini greep al na 34 minuten in bij Atalanta en bracht met Muriel in plaats van Djimsiti een aanvaller voor een verdediger. Dat had meteen effect, want in de blessuretijd van de eerste helft tekende de invaller voor de aansluitingstreffer. Muriel zag zijn schot van zestien meter afketsen op het lichaam van Bryan Cristante en zo doelman Rui Patrício kansloos laten: 1-2.

Duván Zapata dacht Atalanta in de 68ste minuut op gelijke hoogte te koppen, maar de treffer werd na ingreep van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Een scherp ingedraaide vrije trap van Jordan Veretout maakte na 72 minuten een eind aan vrijwel alle illusies die Atalanta nog had. De voorzet werd bij de tweede paal binnengelopen door Chris Smalling: 1-3. Tien minuten later diende Abraham de genadeklap toe aan de thuisploeg. De spits van AS Roma twijfelde niet toen hij de bal in het strafschopgebied uit de kluts voor de voeten vond en schoot die met binnenkant voet richting de verre hoek: 1-4.

Atalanta blijft door de nederlaag achter op de derde plek en heeft inmiddels zes punten achterstand op koploper Internazionale. Voor AS Roma is de zege een flinke opsteker, waarmee in ieder geval voor even de vijfde plek wordt behaald. De achterstand naar nummer vier Napoli is met vijf punten wel groot, en dan hebben i Partenopei ook nog een wedstrijd minder gespeeld.