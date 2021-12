Xavi kiest noodgedwongen voor atypische voorhoede bij Barcelona

Zaterdag, 18 december 2021 om 17:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:54

De opstelling van Barcelona voor het thuisduel met Elche in LaLiga is bekend. Trainer Xavi kiest voor een basisopstelling waarin Ferran Jutglà zijn basisdebuut maakt. De aanvaller, die tegen Osasuna als invaller zijn debuut maakte, vormt samen met Abde Ezzalzouli en Ousmane Dembélé de atypische voorhoede van de Catalanen. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Javier Alberola Rojas en gaat om 18.30 uur van start in het Camp Nou.

Xavi ruimt ook een basisplaats in voor Frenkie de Jong, terwijl Luuk de Jong dit keer op de bank moet plaatsnemen. Memphis Depay ontbreekt door blessureleed. In de huidige wedstrijdselectie van Barcelona zitten slechts acht spelers die dit seizoen hebben gescoord. Philippe Coutinho is de enige die tweemaal heeft gescoord. De overige doelpunten kwamen van Sergio Busquets, Luuk de Jong, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Nico en Abde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast Depay ontbreken ook Sergi Roberto, Martin Braithwaite, Pedri, Ansu Fati en Sergiño Dest wegens blessureleed. Gerard Piqué is afwezig vanwege een schorsing. Daniel Alves is nog niet speelgerechtigd en kan pas vanaf volgende maand worden ingeschreven.

Barcelona snakt naar een overwinning in LaLiga. De eerste twee competitieduels onder Xavi werden gewonnen - 1-0 tegen Espanyol en 1-3 tegen Villarreal -, maar daarna gingen de Catalanen onderuit tegen Real Betis (0-1) en ook Osasuna (2-2) was opgewassen tegen los Azulgrana. Tussendoor slaagde Barcelona er tegen Benfica (0-0) en Bayern München (3-0 verlies) er niet in om overwintering in de Champions League af te dwingen.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Eric Garcia, Lenglet, Jordi Alba; Busquets; De Jong, Gavi; Abde, Dembélé en Jutglà.