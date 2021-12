Corona slaat wéér toe in Premier League: zesde duel op laatste moment afgelast

Zaterdag, 18 december 2021 om 14:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:19

De ontmoeting tussen Aston Villa en Burnley in de Premier League gaat zaterdag niet door. De club uit Birmingham kampt met positieve coronatesten en dus is er een streep gegaan door het competitieduel van 16.00 uur. Dat betekent dat vandaag Leeds United - Arsenal als enige Premier League-duel zal worden afgewerkt.

Aston Villa heeft om 13.40 uur, iets meer dan twee uur voor de aftrap, laten weten te kampen met een toenemend aantal coronagevallen binnen de selectie van manager Steven Gerrard. De club had al enkele coronagevallen in aanloop naar het midweekse competitieduel met Norwich City.

Zes afgelastingen in Premier League

Originele datum Wedstrijd 18 december Manchester United - Brighton & Hove Albion 18 december Aston Villa - Burnley 18 december Southampton - Brentford 18 december Watford - Crystal Palace 18 december West Ham United - Norwich City 19 december Everton - Leicester City



In Engeland is de meer besmettelijke omikronvariant al een stuk meer verspreid dan in Nederland. Toch zijn de stadions in het land nog geopend voor publiek. Toeschouwers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien. De nieuwe coronagolf die Groot-Brittannië momenteel overspoelt, begint ook voor de Premier League een steeds groter probleem te worden.

Voor dit weekeinde zijn nu al zes wedstrijden op het hoogste niveau uitgesteld, omdat clubs door het grote aantal besmettingen geen volwaardige ploeg meer op de been kunnen brengen. In een statement meldt de Premier League dat de overige vier Premier League-wedstrijden vooralsnog gewoon doorgaan.

Voor zondag staan de ontmoetingen Newcastle United - Manchester City, Wolverhampton Wanderers - Chelsea en Tottenham Hotspur - Liverpool op het programma. Bij Liverpool werd onder anderen Virgil van Dijk deze week positief getest op corona.