Dit zijn de topkandidaten voor de functie van technisch directeur bij Vitesse

Zaterdag, 18 december 2021 om 13:24

Edward Sturing, Jan Streuer en Gerry Hamstra zijn de topkandidaten voor de functie van technisch directeur bij Vitesse, zo schrijft de Gelderlander zaterdag. De club uit Arnhem is op zoek naar een opvolger van Johannes Spors, die aan de slag is gegaan bij Serie A-club Genoa, en heeft voorlopig assistent-technische zaken Marcel Klos doorgeschoven. Hij handelt de lopende zaken af, in nauw overleg met hoofdcoach Thomas Letsch.

De afgelopen jaren was Sturing actief als talentencoördinator, assistent-trainer bij het eerste elftal en stond hij als hoofdtrainer aan het roer bij de hoofdmacht. De oud-voetballer is nu tot ieders tevredenheid hoofd opleidingen bij Vitesse en ook daar is na jarenlang verloop continuïteit nodig, zo benadrukt het dagblad.

Streuer, woonachtig in Arnhem, was tussen 1997 en 2007 reeds technisch directeur van Vitesse en beheerde nadien de technische portefeuille van Shakhtar Donetsk. Hij ligt nog vast bij FC Twente, al is er nog geen duidelijkheid over een langer verblijf. Hamstra stond eerder al op de lijst van Vitesse, maar werd vorig jaar door Ajax weggekaapt sc bij Heerenveen. Hij was eerder werkzaam bij Vitesse als hoofd opleidingen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij zijn functie als technisch manager van Ajax inruilt voor een functie bij Vitesse.

De Gelderlander noemt ook de namen van Henk van Stee, die met ruzie vertrok bij Sparta Rotterdam, en Nico-Jan Hoogma, die vertrekt als directeur topvoetbal bij de KNVB. Het aantrekken van Marcel Brands wordt als ‘een kansloze missie’ omschreven. Opnieuw een buitenlander als technisch directeur is gezien de invloed van clubeigenaar Valeri Oyf heel goed mogelijk en zeker als een headhuntersbureau weer de regie voert, zoals bij Spors het geval was.

Klos is intussen ook in gesprek met Genoa. Hij vertrekt waarschijnlijk begin februari tevens naar Italië. Sinds de entree van Oyf, medio 2018, heeft Vitesse al vier technisch directeuren gehad, Klos meegerekend. Mohammed Allach en Marc van Hintum waren maar kort werkzaam onder Oyf en Spors is na anderhalf jaar reeds weg.