Wanda Nara en Mauro Icardi in opspraak vanwege criminele activiteiten

Zaterdag, 18 december 2021 om 10:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:33

Mauro Icardi en Wanda Nara zijn in Argentinië in opspraak geraakt vanwege een aanklacht. De echtgenote van de spits van Paris Saint-Germain, die met Work Marketing Football SRL haar eigen bedrijf runt en onder meer de belangen van Icardi behartigt, wordt ervan verdacht geld te hebben witgewassen. Volgens de Argentijnse sportkrant Olé gaat het om 'structurele corruptie' en zijn de twee onderwerp van gesprek in hun geboorteland.

De klacht is ingediend door de Independent Association of Public Good, een vereniging onder leiding van Fernando Miguez, die financiële malversaties in het land opspoort. Volgens de instelling is de omzet van het bedrijf, dat zich onder meer bezighoudt met het management rond Mauro Icardi, niet alleen gebaseerd op de officiële inkomsten van de voetballer, maar ook op niet aangegeven inkomsten die buiten zijn contract worden gegenereerd en waar geen belasting over wordt betaald. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Nara.

Het stel leek afgelopen oktober een einde te maken aan hun huwelijk, nadat Nara openlijk op de Argentijnse televisie had gesproken over een affaire van haar man. "Het eerste wat ik voelde was woede. Zoveel woede", vertelde ze. Na een soap van in totaal tien dagen werd de lucht echter geklaard tussen de twee. Nara schreef op Instagram dat de scheidingspapieren reeds getekend waren, maar dat een brief van Icardi haar van gedachten heeft doen veranderen. Argentijnse media waren ervan overtuigd dat het niet meer goed zou komen tussen Icardi en Nara.

Icardi verblijft momenteel in Frankrijk vanwege competitieverplichtingen met Paris Saint-Germain, terwijl zijn vrouw afreisde naar een winkelcentrum in Buenos Aires om haar eigen winkel te openen. Nara heeft in gesprek met Ciudad verteld dat haar man volgende week naar Argentinië zal afreizen om de feestdagen met het gezin door te brengen. Het stel heeft twee kinderen.