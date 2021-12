Valentijn Driessen raadt transfer Luuk de Jong met klem af

Zaterdag, 18 december 2021 om 09:02 • Laatste update: 10:28

Valentijn Driessen ziet het somber in voor Luuk de Jong als hij besluit om zijn carrière voort te zetten bij Fenerbahçe. De spits van Barcelona wordt sinds kort in verband gebracht met een transfer naar de Turkse topclub, daar zijn kansen op speeltijd in het Camp Nou gering zijn sinds de komst van Xavi. Mocht De Jong in beeld willen blijven bij het Nederlands elftal, dan doet hij er goed aan om niet naar Fenerbahçe te gaan, is het oordeel van de chef voetbal van De Telegraaf.

Volgens Mundo Deportivo moet De Jong in Istanbul gaan concurreren met Serdar Dursun. De spits van Barcelona werd door Ronald Koeman naar Catalonië gehaald, maar komt de laatste weken amper aan spelen toe. "Als Luuk de Jong echt buiten beeld wil raken, moet hij inderdaad naar Fenerbahçe gaan. Buiten beeld bij Oranje, bedoel ik dan", aldus Driessen. "Volgens mij heeft Louis van Gaal niet zo'n grote pet op van de Turkse competitie. Daar raak je in de vergetelheid. Als je daar niet aan spelen toekomt, wat natuurlijk kan gebeuren... Hij is geen onbetwiste basisspeler."

"Zelfs Wesley Sneijder kwam op de schopstoel te zitten bij Louis van Gaal, toen hij bij Galatasaray speelde voor het WK in 2014", vult Mike Verweij zijn collega aan. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal prikkelde Sneijder in de aanloop naar het WK in Brazilië. De middenvelder moest fit worden om weer in beeld te komen en besloot in zee te gaan met een personal trainer. Met succes: hij werd geselecteerd, had zes keer een basisplek en was van groot belang met een doelpunt tegen Mexico (2-1) in de achtste finale.

Fenerbahçe is niet de enige club die wordt gelinkt aan De Jong. Volgens Sport gaat de aanvaller vanaf januari op huurbasis voor Internazionale spelen, waarbij Alexis Sánchez de omgekeerde weg moet bewandelen. De Spaanse sportkrant meldt wel dat Xavi zijn jawoord nog moet geven. De Jong stond zondag tegen Osasuna (2-2) bij afwezigheid van de geblesseerde Memphis Depay de hele wedstrijd in het veld bij Barça, maar kon geen indruk maken. Behoudens een korte invalbeurt tegen Real Betis (0-1 verlies) kreeg hij verder geen speelminuten onder Xavi.