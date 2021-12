Derksen hekelt boycot die deze keer uitgesproken is dóór Veronica Inside

Zaterdag, 18 december 2021 om 00:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:06

Veronica Inside weet na de enorme rel in de zomer van 2020 hoe het voelt om geboycot te worden, maar de talkshow sprak vrijdag gedwongen door Talpa zelf óók een boycot uit. Als onderdeel van de boycot van Talpa jegens het Algemeen Dagblad mocht verslaggever Dennis Jansen van die krant vrijdag niet bij de uitzending van het programma zijn. Johan Derksen liet in felle bewoordingen weten het daar absoluut niet mee eens te zijn.

Talpa heeft het Algemeen Dagblad in de ban gedaan vanwege onvrede over de berichtgeving van de krant. "Wij constateren dat sommige media in toenemende mate op ongefundeerde wijze roddels, achterklap en valse beeldvorming verspreiden", aldus het mediabedrijf van John de Mol, dat dus ook Veronica Inside uitzendt. "Wij kiezen ervoor om dat soort media geen actieve informatie over onze projecten te geven." De krant ontvangt vanaf nu bijvoorbeeld ook geen persberichten meer van Talpa.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jansen, journalist van het Algemeen Dagblad, wilde voor een reportage vrijdag bij de uitzending zijn. Dat ging vanwege de boycot dus niet door. "Nu maak je mee dat een volwassen mediabedrijf een ander volwassen mediabedrijf in de ban doet", zei Derksen in de talkshow. "Dan moet ik concluderen dat je geen volwassen mediabedrijf bent, maar dat is me al een paar keer opgevallen: dat de afdeling voorlichting en de directie totaal in paniek is als er een piepklein relletje is." Waarschijnlijk refereert Derksen daarmee aan de rel die in de zomer van 2020 speelde rond Veronica Inside, na de inmiddels beruchte vergelijking van de analist tussen Zwarte Piet en Akwasi. Toen besloot Talpa in een wat paniekerige reactie tot een speciale thema-uitzending rond racisme, waar Derksen absoluut niet achter stond, maar wel aanwezig moest zijn.

Van Derksen had Jansen vrijdag gewoon bij Veronica Inside mogen zijn. "Een zekere Floor heeft laten weten dat hij niet welkom is", aldus Derksen. "Daar ben ik fel op tegen, dat een mevrouw achter een bureau dat gaat zeggen." Derksen roept zelfs op tot actie. "Misschien moeten wij zeggen: 'Al die andere journalisten moeten dan maar solidair zijn met Dennis, dan staan we die ook niet te woord.'" Het was vrijdag overigens de een na laatste aflevering van het programma. Alleen maandag komt Derksen met Wilfred Genee en René van der Gijp nog terug in de huidige show, waarna vanaf januari het dagelijkse programma VI Vandaag begint.