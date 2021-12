Lyon wéér opgeschrikt door geweldsexplosie: spelers snel van het veld

Vrijdag, 17 december 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:00

Olympique Lyon heeft vrijdagavond opnieuw te maken gekregen met supportersgeweld. In de bekerwedstrijd om de Coupe de France tegen Paris FC sloeg de vlam direct na het rustsignaal in de pan, toen supporters massaal het veld op kwamen en er op de tribunes met vuurwerk werd gegooid. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Get French Football News waren het de aanhangers van Lyon die het geweld initieerden en de supporters van Paris FC bestookten. De wedstrijd is inmiddels definitief gestaakt.

Terwijl de spelers bij een 1-1 ruststand de catacomben in het kleine stadion Stade Charléty opzochten, kwamen er massaal supporters vanaf de tribune het veld opgerend. Stewards konden de mensenmassa onmogelijk tegenhouden, maar begeleidden in ieder geval snel de spelers naar de kleedkamers om confrontatie met de zich misdragende fans te voorkomen.

Fans invaded the pitch when the teams tried to resume the Coupe de France match between Paris FC and Lyon.pic.twitter.com/2XDUcrwgfw — Sam Street (@samstreetwrites) December 17, 2021

Op andere beelden is te zien dat supporters elkaar op de tribune te lijf gaan met brandende fakkels. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Get French Football News waren het de aanhangers van Lyon die het geweld initieerden en de supporters van Paris FC bestookten.

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB — Get French Football News (@GFFN) December 17, 2021

Frankrijk heeft dit seizoen veel last van supportersgeweld. Zelf kreeg Lyon daar mee te maken in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille, toen tegenstander Dimitri Payet geraakt werd door een flesje vanaf de tribune. Tot woede van trainer Peter Bosz kreeg Lyon daarvoor eind november een punt aftrek in de Ligue 1. Ook moest l'OL een wedstrijd zonder publiek spelen.