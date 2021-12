Ontketende Verheydt weet niet van ophouden; Volendam met schrik vrij

Vrijdag, 17 december 2021 om 21:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:02

ADO Den Haag is vrijdagavond de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie uitstekend begonnen. In het Cars Jeans Stadion werd NAC Breda relatief eenvoudig met 4-1 opzijgezet. Thomas Verheydt was de grote man bij ADO met twee doelpunten, waarmee hij alweer voor het zevende duel op rij wist te scoren. Koploper FC Volendam had het zwaar op bezoek bij Almere City, maar wist uiteindelijk toch een 2-3 zege over de streep te trekken.

ADO Den Haag - NAC Breda 4-1

De Hagenaren hadden al zeven duels op rij geen punt verspeeld en lieten al vroeg in de wedstrijd weten die reeks te gaan verlengen. Vicente Besuijen gaf de bal vanaf links prima voor op spits Verheydt, die binnenkopte voor zijn vijftiende van het seizoen. Thom Haye trok de stand tien minuten voor rust weer gelijk. De middenvelder, die in het midweekse bekertreffen met FC Utrecht (3-2) al een prachtige goal maakte, vond ook nu weer fraai het net na een combinatie met Ralf Seuntjens. Als zo vaak was het weer Verheydt die ADO op voorsprong bracht. Besuijen werd vijf minuten na rust gevloerd door Moreno Rutten; Verheydt schoot de daaropvolgende penalty feilloos in de kruising. Het verzet van NAC leek gebroken en de Bredanaren kregen snel daarna de 3-1 van Samy Bourard om de oren. Zonder al te veel moeite stelde de ploeg van Ruud Brood de winst daarna veilig; Bourard maakte er zelfs nog 4-1 van.

Almere City - FC Volendam 2-3

Almere City, nog zonder de nieuwe hoofdtrainer Alex Pastoor op de bank, maakte het koploper FC Volendam enorm lastig in de openingsfase. Na een halfuur spelen kwam de club zelfs op voorsprong. Doelman van de bezoekers Filip Stankovic schoot de bal knullig in de voeten van Jonas Arweiler, die Lance Duijvesteijn een niet te missen kans bood: 1-0. De nummer achttien ging daarna brutaal op zoek naar de tweede. Die leek ook lang in de lucht te hangen, tot Volendam vanuit het niets op gelijke hoogte kwam. Na een razendsnelle counter volleerde Robert Mühren fraai raak uit een voorzet van Daryl van Mieghem. Daarna had Volendam de geest te pakken. Walid Ould-Chikh zette zijn club twintig minuten voor tijd op voorsprong met een hard en laag schot in de rechterhoek; Ibrahim El Kadiri maakte met zijn eerste actie de 1-3. Almere City bracht de spanning nog even terug via Duijvesteijn, maar kwam uiteindelijk niet meer langszij.

MVV Maastricht - FC Emmen 0-1

Het ging de eerste helft gelijk op in Stadion De Geusselt. MVV creëerde vroeg in de wedstrijd een goede mogelijkheid via Sven Blummel; aan de andere kant was voornamelijk Jeredy Hilterman een plaag voor de Limburgse verdediging. Na 45 minuten spelen stond echter nog altijd de brilstand op het scorebord. Drie minuten na rust kreeg MVV een grote kans via Mart Remans, maar daarna namen de bezoekers definitief het heft in de handen. Na een afgekeurd doelpunt - wat Emmen in de eerstr helft ook al was overkomen - tekende Jassin-Amin Assehnoun in de 60ste minuut toch voor de 0-1. MVV probeerde uit alle macht voor de gelijkmaker te zorgen, wat de club twee minuten voor tijd nog bijna lukte via Mitchy Ntelo. Brouwer redde Emmen echter, waardoor de club in het spoor blijft van de koppositie.

Telstar - Jong PSV 0-0

Ondanks vele blessures kwam Jong PSV vrij goed voor de dag in Velsen-Zuid. De Eindhovense beloften domineerden de wedstrijd, maar slaagden er niet in de kansen te benutten. Zo stuurde Telstar-verdediger Siebe Vandermeulen met een verkeerde pass Johan Bakayoko alleen op zijn eigen keeper Abdel El Ouazzane ?af: laatstgenoemde redde in de korte hoek. Na rust wist Bakayoko bij een nieuwe grote kans Yaël Liesdek uit te kappen, om vervolgens het zijnet te treffen.

VVV-Venlo - TOP Oss 2-3

De wedstrijd begon nog goed voor VVV, toen Mitchell van Rooijen in de achtste minuut een lage voorzet van Yahcuroo Roemer kon binnenwerken: 1-0. Tamelijk verrassend nam TOP, toch slechts de nummer achttien van de competitie, het heft volledig in handen. VVV werd eerst een paar keer flink gespaard bij grote mogelijkheden, maar op slag van rust sloegen de Brabanders tweemaal toe. Een lage bal van Jearl Margaritha werd door iedereen gemist, behalve door Ilounga Pata: 1-1. Daarna wist Rick Stuy van den Herik een bal vanaf de zijkant in vrijheid te controleren, om beheerst af te maken: 1-2. Twintig minuten na rust maakte Kay Tejan het nog mooier voor TOP, door eveneens vrij in het strafschopgebied koelbloedig binnen te schuiven: 1-3. Sven Braken wist de spanning tien minuten voor tijd terug te brengen door achter de tweede paal in een hele lastige hoek in te tikken: 2-3.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 20 13 6 1 23 45 2 Excelsior 19 13 2 4 22 41 3 FC Emmen 20 12 3 5 15 39 4 ADO Den Haag 20 14 2 4 24 38 5 Jong Ajax 19 11 3 5 13 36 6 De Graafschap 19 10 3 6 8 33 7 Roda JC Kerkrade 19 8 6 5 10 30 8 FC Eindhoven 19 9 3 7 6 30 9 NAC Breda 20 7 6 7 5 27 10 FC Den Bosch 19 8 1 10 -12 25 11 Jong PSV 20 6 5 9 -3 23 12 VVV-Venlo 20 7 2 11 -5 23 13 MVV Maastricht 20 7 2 11 -18 23 14 Jong FC Utrecht 19 6 4 9 -7 22 15 Jong AZ 19 6 3 10 -6 21 16 Telstar 20 4 8 8 -17 20 17 Helmond Sport 19 5 4 10 -12 19 18 TOP Oss 20 4 6 10 -10 18 19 Almere City FC 20 4 5 11 -10 17 20 FC Dordrecht 19 2 4 13 -26 10