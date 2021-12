‘Van de Beek krijgt frustrerende en merkwaardige boodschap van Rangnick’

Vrijdag, 17 december 2021 om 21:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:25

Donny van de Beek mag in januari niet weg bij Manchester United, zo heeft Ralf Rangnick de 24-jarige middenvelder volgens The Mirror laten weten. Van de Beek wordt al tijden in verband gebracht met een (tijdelijk) vertrek uit Old Trafford, maar de nieuwe Duitse manager staat dat dus naar verluidt niet toe.

Rangnick zou Van de Beek waarderen en hem als onderdeel van zijn plannen beschouwen. Dat blijkt vooralsnog totaal niet uit de daden van de coach, omdat de rol van de middenvelder sinds het aantreden van Rangnick nauwelijks is veranderd. Van de Beek had onder Rangnick alleen een basisplaats in de Champions League-wedstrijd tegen Young Boys (1-1), maar veelzeggend was dat er toen een compleet B-team werd opgesteld.

Verder moet Van de Beek het stellen met ultrakorte invalbeurten, die nog niet langer dan vijf minuten duurden. Vaak lijkt de middenvelder alleen ingebracht te worden om wat tijd te rekken en zo een kleine voorsprong over de streep te trekken. Daarmee is zijn rol vergelijkbaar als die onder Ole Gunnar Solskjaer, die het ook totaal niet in Van de Beek zag zitten. De laatste periode van de Noor mocht de voormalig Ajacied meestal niet eens invallen.

Als Rangnick daadwerkelijk niet wil dat Van de Beek verhuurd of verkocht wordt, dan zal dat als een uiterst frustrerende boodschap komen voor de negentienvoudig Oranje-international. Van de Beek had in de zomer al weg gewild, maar zijn toenmalig zaakwaarnemer Guido Albers slaagde daar niet in. Mogelijk uit onvrede daarover stapte de offensieve middenvelder eind oktober over naar Ali Dursun, die in de winter een overgang moet zien te bewerkstelligen. Met het oog op het aanstaande WK in Qatar is het maken van speelminuten van doorslaggevend belang voor Van de Beek.