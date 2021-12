Xavi baart opzien: ‘Het is vreemd dat mijn spelers dit niet begrijpen’

Vrijdag, 17 december 2021 om 20:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:05

Xavi is verrast door het lage niveau van positiespel bij Barcelona, zo zei de trainer van de Catalanen vrijdag opvallend genoeg op de persconferentie. Xavi, die als middenvelder zelf bekendstond als meester van het positiespel, gaf daarop aan dat het een aantal van zijn spelers ontbreekt aan bepaalde basisvaardigheden. "Het is vreemd dat er Barça-spelers zijn die het positiespel niet begrijpen", aldus Xavi.

“Er zijn spelers die moeilijk te begrijpen zijn, het is moeilijk voor ons om de knop om te zetten", vervolgde de coach. "We verbeteren in diverse spelaspecten. Als je het analyseert kijkend naar het gelijkspel, zal alles negatief zijn. De spelers doen enorm hun best." Toch is er nog veel werk aan de winkel volgens Xavi. "We moeten de manier waarop we willen voetballen begrijpen. Het is vreemd dat er Barça-spelers zijn die het positiespel niet begrijpen. We moeten positief en moedig zijn. Hoog druk zetten en druk zetten na balverlies is wat we willen."

Een van de spelers die belangrijk is in het druk zetten is Frenkie de Jong, die onder Xavi de laatste tijd in een wat aanvallendere rol op het middenveld speelt. De voormalig Ajacied lijkt zich daar nog niet heel senang te voelen. "We helpen Frenkie allemaal", aldus Xavi. "Hij is een van onze meer ervaren spelers, maar tegelijkertijd nog jong (24, red.). Hij is in staat om het verschil te maken. Hij doet ook verdedigend zeer goed werk."

Barcelona speelt zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen Elche. Marc-André ter Stegen maakt een moeizaam seizoen door, maar Xavi behoudt het vertrouwen in zijn eerste doelman. "Hij is nog steeds een van de betere keepers ter wereld", zei de oud-middenvelder. "Als het slecht gaat, kan dat ook een mentale uitdaging worden. We moeten vechten om de punten thuis te houden. We hebben de overwinning heel hard nodig en we hopen meer te zien van Marc en van Frenkie. Vertrouwen is de sleutel tot succes. Dat kunnen we opdoen door morgen te winnen. Dan ziet alles er al meteen een stuk beter uit."