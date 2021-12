Robert Mühren troeft Naci Ünüvar af in tweede periode KKD

Vrijdag, 17 december 2021 om 19:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:50

De winnaars van de individuele Bronzen Kampioensschilden van de tweede periode van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. FC Volendam-spits Robert Mühren werd verkozen tot beste speler van de tweede periode, terwijl Nick Olij de prijs voor de beste keeper in ontvangst neemt. De overige individuele prijswinnaars zijn Sem Steijn (beste talent), John Heitinga (beste trainer) en Thijs Dallinga (topscorer).

De uitslagen van de verkiezing beste speler en beste keeper zijn gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs en op stemmen van de supporters. Mühren verzamelde de meeste stemmen en ontvangt daarom voor de achtste keer in zijn carrière een Bronzen Kampioensschild. De Volendamse spits bleef in de verkiezing Thomas Verheydt, Joey Sleegers en Naci Ünüvar voor.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Olij is dus verkozen tot beste keeper van de tweede periode. De doelman van NAC Breda bleef in de verkiezing voor op concurrenten Jay Gorter, Michael Brouwer en Luuk Koopmans en mag daarom voor de derde keer in zijn carrière de prijs in ontvangst nemen. In de twee voorgaande seizoenen wist Olij namelijk ook al twee Bronzen Kampioensschilden te veroveren.

Naast de eretitels beste speler en beste keeper zijn er ook Bronzen Kampioensschilden te verdelen in de categorieën beste talent en beste trainer. Sem Steijn is op basis van zijn prestaties in deze periode door trainers en aanvoerders verkozen tot het beste talent van de tweede periode. De twintigjarige middenvelder van ADO Den Haag wist de meeste indruk te maken op de trainers en aanvoerders van de Keuken Kampioen Divisie-clubs.

Het Bronzen Kampioensschild voor beste trainer is in de wacht gesleept door Heitinga. De oud-international en huidig oefenmeester van Jong Ajax draaide een uitstekende tweede periode met de Amsterdamse beloften. In slotfase van de laatste speelronde liep Jong Ajax de periodetitel mis, maar de algemene prestatie zijn niet onopgemerkt gebleven bij zijn collega-trainers en aanvoerders uit de Keuken Kampioen Divisie. Thijs Dallinga mag zijn derde Bronzen Kampioensschild van het seizoen in ontvangst nemen. De spits van Excelsior Rotterdam beleeft een ongekend productief seizoen en is met dertien goals topscorer van de tweede periode geworden. Ook in de eerste periode werd Dallinga topscorer.