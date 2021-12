‘Overmars moet aan de bak om hem bij Ajax te halen: er is een Spaanse topclub’

Vrijdag, 17 december 2021 om 19:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:13

Mike Verweij heeft een update gegeven over de ontwikkelingen rondom Steven Bergwijn en Brian Brobbey. Volgens de journalist van De Telegraaf is Ajax nog altijd in de race om het duo tijdens de winterse transferperiode op huurbasis te strikken. Waar de kansen op de komst van Brobbey zijn toegenomen, zou Ajax in de strijd om de handtekening van Bergwijn concurrentie hebben gekregen uit Italië en van een Spaanse topclub.

Afgelopen maandag vertelde Verweij in Kick-off Eredivisie dat RB Leipzig een eerste bod van Ajax heeft afgewezen. Tijdens de vrijdageditie komt de journalist met een update omtrent Brobbey. “Wat vervolg is? Het vervolg is dat er keihard aan gewerkt wordt om Brobbey naar Amsterdam te halen. En die kansen lijken toe te nemen. Huur met verplichte optie tot koop? Verplichte optie weet ik niet, maar in ieder geval in eerste instantie huur, met optie tot koop, denk ik.”

“Er zijn ook ontwikkelingen rondom Bergwijn”, vervolgt Verweij. “Je hebt waarschijnlijk wel gelezen in de Engelse media dat Conte niet echt de behoefte heeft om Bergwijn te behouden voor Tottenham Hotspur. Ajax heeft echter concurrentie. Er is een grote Spaanse club en er zijn ook wat Italiaanse clubs die hem willen huren. Dus Overmars moet flink aan de bak om hem naar Amsterdam te halen. Welke Spaanse club het is weet ik niet, maar het gaat om een topclub.”

Valentijn Driessen is van mening dat Bergwijn er beter aan zou doen om naar Ajax te vertrekken. “Als die jongen echt in beeld wil blijven bij het Nederlands elftal, dan zit hij beter op zijn plek bij Ajax dan bij een Spaanse topclub. Daar ben je er weer één van de dertig in een groep. Je weet niet hoe het zou gaan bij Ajax, maar als hij daar goed presteert komt hij wel aan spelen toe.” Verweij sluit zich aan bij zijn collega. “Het voordeel voor Bergwijn bij Ajax is dat hij meteen kan beginnen tegen FC Utrecht en PSV, want dan is Haller nog bij de Afrika Cup. Dan zou Tadic in de spits kunnen staan. Win je overtuigend in Utrecht en tegen PSV, dan heeft de trainer weinig redenen om de zaken nog te wijzigen.”