Pasveer gaat in op verstandhouding met Onana: ‘Erik zei: ‘Ik ben de baas”

Vrijdag, 17 december 2021 om 17:34 • Mart van Mourik

Remko Pasveer heeft zich uitgesproken over zijn verstandhouding met André Onana. De doelmannen strijden bij Ajax om een basisplek onder de lat, al blijft Pasveer voorlopig de eerste keus voor trainer Erik ten Hag. In gesprek met Het Parool geeft Pasveer een inkijkje in de ‘strijd’ met de Kameroense sluitpost, gaat hij in op zijn kansen bij Oranje én blinkt hij terug op zijn blunder in het Champions League-duel met Sporting Portugal (1-5).

“Prima keeper die het geweldig heeft gedaan bij Ajax, maar ik wist ook dat ik niet zomaar aan de kant zou worden geschoven toen hij terugkeerde in de selectie”, zegt Pasveer over Onana. “Je hebt ook te maken met het teamproces, dat moet je niet verstoren. Met Onana heb ik een goede verstandhouding. Mooie vent. Het moet ook wel heel raar lopen als mensen met mij problemen krijgen. Ik laat me niet snel op de kast jagen, ben behulpzaam in de groep. Ze zeggen vaak: keepers zijn op zichzelf, maar ik ben geen einzelgänger.”

Hoewel de band met Onana goed is, herinnert Pasveer zich nog wel een mededeling van Ten Hag die in eerste instantie moeilijk te accepteren was. Op de ochtend voor de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas (1-2) kreeg de 38-jarige doelman te horen van zijn trainer dat Onana op doel zou staan. “Ik begrijp het standpunt van de club heel goed: na het wegvallen van Stekelenburg is het lijntje dun. Ik wist ook dat het eenmalig was dat André zou keepen, maar ik wilde in die flow blijven. ‘Maar jij bent de baas’, zei ik tegen Erik. Moest-ie lachen. ‘Ja, ik ben de baas.’”

Tot slot bespreekt de eerste keeper van Ajax zijn kansen om met Oranje mee te gaan naar het WK 2022. “Ik ben er niet mee bezig. Ik ga ook niet van mezelf zeggen dat ik in de selectie van Oranje hoor. Dat is aan anderen. Als je naar het spel van het Nederlands elftal kijkt en hoe Ajax dat doet, zijn er veel overeenkomsten. Dat zou een keuze voor mij misschien kunnen verklaren. Maar als je naar de toekomst kijkt: ik ga niet nog vijf jaar mee. Dus de keuze voor jongere keepers begrijp ik ook”, besluit Pasveer.