Humberto Tan refereert aan Max Verstappen onder bericht Serdar Gözübüyük

Vrijdag, 17 december 2021 om 16:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:50

Voetballers en andere atleten zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Serdar Gözübüyük is gepromoveerd tot Elite Referee bij de UEFA, zo laat de arbiter weten via een post op Instagram. Gözübüyük noemt zijn toetreden tot de categorie, waarin ook Danny Makkelie zit, ‘het hoogst haalbare’. “Als twaalfjarig jochie altijd een droom gehad om als scheidsrechter zo ver mogelijk te komen. Eredivisie fluiten, maar een nog grotere droom was om een Europees, FIFA referee te worden en daar het hoogst haalbare te bereiken: Elite Referee bij de UEFA. Hard gewerkt, vallen en opstaan. Nu 24 jaar later bericht gekregen dat ik gepromoveerd ben naar de groep met beste referees van Europa. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft en die altijd vertrouwen heeft gehouden”, schrijft Gözübüyük op Instagram.

De scheidsrechter kan op veel felicitaties rekenen van bekend én voetballend Nederland. Onder meer Humberto Tan reageert op de post. “Fantastisch Serdar, gefeliciteerd met deze promotie. En terecht!! En zoals Max zegt: keep pushing!”, aldus de presentator. “Topper”, reageert Andy van der Meijde.