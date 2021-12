Arne Slot bespreekt Klassieker: ‘Of ik een ideale Ajax-trainer ben?’

Vrijdag, 17 december 2021 om 15:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:51

Arne Slot heeft vrijdagmiddag een persconferentie gegeven in aanloop naar de Klassieker. De trainer van Feyenoord geeft aan uit te kijken naar het Eredivisie-duel met Ajax. Hoewel Slot louter lovende woorden spreekt over de Amsterdammers, laat hij weten zijn ploeg komende zondag niet als underdog te zien.

“Dit is misschien wel het beste Ajax waartegen ik met mijn ploeg ooit heb moeten spelen”, vertelt Slot. “Ze spelen goed, mooi en aanvallend voetbal. Ajax zal hier gemotiveerd arriveren. Maar ook wij zijn tot op het bot gemotiveerd om een goed resultaat te halen. Ook Ajax heeft zwakke plekken en daar gaan we proberen gebruik van te maken. Zij winnen hun wedstrijden misschien gemakkelijker. Maar ik vind echt dat we onszelf tekort doen als we zeggen dat we de underdog zijn. Wij hebben ook goede spelers. Bovendien hebben we ons zeventien speelrondes kunnen voorbereiden op dit duel.”

Verder bespreekt Slot ook de status van Gernot Trauner, die niet geheel ongeschonden uit het verloren bekerduel met FC Twente (2-1, na verlenging) is gekomen. De steunpilaar in de Rotterdamse defensie is nog altijd twijfelachtig voor het treffen met de aartsrivaal, al geeft Slot aan bereid te zijn ‘risico’ te nemen om de Oostenrijker erbij te hebben. “Maar niet als hij er dan later vijf weken uit kan liggen”, voegt de trainer eraan toe.

Voor Steven Berghuis wordt het een speciale ontmoeting met zijn oude werkgever. Afgelopen zomer maakte hij de gevoelige overstap van Ajax naar Feyenoord. “Ik hoop dat hij speelt. Hij speelt hartstikke goed bij Ajax. Dat is ook geen verrassing. Iedere supporter van Feyenoord weet hoe goed hij is”, aldus Slot. Berghuis zal in ieder geval niet een volle Kuip tegen zich krijgen, aangezien de wedstrijd zonder publiek wordt afgewerkt.

Tot slot werd de oefenmeester van Feyenoord gevraagd naar zijn geschiktheid als opvolger van Erik ten Hag. Slot wil niet ingaan op de geruchten. “Of ik een ideale Ajax-trainer ben? Daar kan ik me op dit moment absoluut geen voorstelling van maken. En al helemaal niet twee dagen voor de Klassieker.”