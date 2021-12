Inter en Eriksen bereiken akkoord over onmiddellijke contractontbinding

Internazionale en Christian Eriksen gaan per direct uit elkaar, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De Italiaanse kampioen meldt dat het nog tweeënhalf jaar doorlopende contract van de middenvelder, die sinds enkele maanden een hartkastje heeft en daarom niet mag voetballen in Italië, is ontbonden in overeenstemming met de Deen. Op de sociale media heeft Inter bovendien een indrukwekkende afscheidsvideo gedeeld.

Eriksen werd afgelopen zomer tijdens het EK-duel tussen Finland en Denemarken getroffen door een hartstilstand. Er werd vervolgens een defibrillator bij hem aangebracht, maar volgens de regels van de Italiaanse voetbalbond mag je daarmee niet in de Serie A spelen. Veel andere voetbalbonden, zoals de KNVB, hanteren dergelijke regels niet, waardoor bijvoorbeeld Daley Blind wel voor Ajax mag uitkomen met defibrillator. Een terugkeer van Eriksen naar Amsterdam werd eerder vanuit Italië als ‘meest overtuigende optie’ bestempeld.

???? | CHRIS PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 ! I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo — Inter ?????? (@Inter) December 17, 2021

“Internazionale maakt bekend dat het overeenstemming heeft bereikt over de beëindiging van het contract van Christian Eriksen”, schrijft de club op de officiële website. I Nerazzurri en de hele Inter-familie omarmen de speler en wensen hem het beste voor zijn toekomst. Zelfs als vandaag de wegen van Inter en Christian scheiden, zal een sterke en onlosmakelijke band blijven bestaan. De beste momenten, de doelpunten en de overwinningen, de omhelzing van de fans buiten het San Siro bij het vieren van de Scudetto: alles zal altijd in de geschiedenis van i Nerazzurri gegrift staan."

Eriksen verscheen begin deze maand bij zijn oude club Odense BK weer op het trainingsveld, waar hij in het bijzijn van een personal trainer reeds met de bal zou trainen. De spelmaker deed volgens het Deense BT enkele pass- en trapoefeningen, maar bronnen binnen de club meldden dat het speerpunt vooral bij cardiotraining lag. Eriksen staat sinds januari 2020 onder contract bij Inter, dat 27 miljoen euro voor hem naar Tottenham Hotspur overmaakte.