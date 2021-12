Josep Guardiola schrapt persconferentie uit vrees voor corona

Vrijdag, 17 december 2021 om 14:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:45

Josep Guardiola heeft zijn persconferentie voor het uitduel van Manchester City van zondag met Newcastle United geannuleerd. De oefenmeester wil volgens Engelse media eerst zeker weten of hij in aanloop naar het Premier League-duel wel of geen corona heeft.

Guardiola zou geen volledige duidelijkheid hebben gekregen na een eerste test. Hij heeft nu een PCR-test aangevraagd, aldus onder meer Sky Sports. Guardiola reisde afgelopen week naar Spanje om een bijeenkomst bij te wonen waar Sergio Agüero vertelde dat hij vanwege hartproblemen stopt met voetballen. Agüero speelde tot afgelopen seizoen onder Guardiola bij Manchester City.

Vijf afgelastingen in Premier League

Originele datum Wedstrijd 18 december Manchester United - Brighton & Hove Albion 18 december Southampton - Brentford 18 december Watford - Crystal Palace 18 december West Ham United - Norwich City 19 december Everton - Leicester City

Vorig jaar april verloor Guardiola zijn moeder Carrió aan het virus. Ze overleed op 82-jarige leeftijd. In Engeland is de meer besmettelijke omikronvariant al een stuk meer verspreid dan in Nederland. Toch zijn de stadions nog geopend voor publiek. Toeschouwers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien.

De nieuwe coronagolf die Groot-Brittannië momenteel overspoelt, begint ook voor de Premier League een steeds groter probleem te worden. Voor het komend weekeinde zijn al vijf wedstrijden op het hoogste niveau uitgesteld, omdat clubs door het grote aantal besmettingen geen volwaardige ploeg meer op de been kunnen brengen. Eerder werden ook al diverse duels geannuleerd, waaronder de wedstrijd tussen Leicester City en Tottenham Hotspur die donderdagavond zou worden gespeeld.