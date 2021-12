Barcelona wacht unieke wedstrijd; Real Madrid kan zich revancheren

Vrijdag, 17 december 2021 om 13:19 • Daniel Cabot Kerkdijk

Barcelona en Real Madrid weten hun respectievelijke tegenstanders in de zestiende finales van het toernooi om de Copa del Rey. De club uit Catalonië speelt op 4, 5 of 6 januari een uitwedstrijd tegen Linares Deportivo. Real Madrid wacht een pikante tegenstander: CD Alcoyano, de club die in januari van dit jaar juist tegen de Koninklijke stuntte.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Barcelona, dat vorig seizoen de beker won door Athletic Club in de finale met 0-4 te verslaan, een officiële wedstrijd in Linares speelt. De derdeklasser, die over een stadion met tienduizend zitplaatsen beschikt, was een ronde eerder nog met 2-1 te sterk voor Deportivo Alavés. Linares Deportivo bezet momenteel een veertiende plaats op het derde niveau.

Real Madrid wacht opnieuw een beproeving in Alcoy, waar op 20 januari van dit jaar een beschamende 2-1 nederlaag werd geleden. De derdeklasser sloeg in de noodzakelijke verlenging toe en deed dat bovendien met een man minder. Ook Real Madrid speelt de bekerwedstrijd op 4,5 of 6 januari van komend jaar. Atlético Madrid werd gekoppeld aan Rayo Majadahonda.

Voor Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid staan tussen 12 en 16 januari ook de wedstrijden om de Spaanse Super Cup in Saudi-Arabië op het programma. Atlético speelt tegen Athletic, terwijl met Barcelona - Real Madrid een heuse Clásico op de rol staat.