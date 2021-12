Einde van soap rondom Aubameyang nog niet in zicht bij Arsenal

Vrijdag, 17 december 2021 om 12:49 • Daniel Cabot Kerkdijk

Pierre-Emerick Aubameyang komt ook zaterdag niet in actie voor Arsenal. Manager Mikel Arteta heeft vrijdag laten weten dat de aanvaller zaterdag geen deel zal uitmaken van de wedstrijdselectie voor het uitduel met Leeds United in de Premier League. Aubameyang overtrad vorige week de regels op disciplinair vlak, waardoor hij ontbrak in de thuisduels met Southampton (3-0) en West Ham United (2-0).

Arteta kreeg vrijdag de vraag wat Aubameyang moet doen om weer in beeld te komen. “Well, hij is niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Leeds. Dat is op dit moment de situatie.” Op de vraag of de situatie van Aubameyang van invloed is op de toekomst van Alexandre Lacazette, die een aflopend contract heeft, was de manager duidelijk. “De prestaties en de betrokkenheid van Alexandre staan buiten kijf. Het staat los van zijn contractsituatie. En dat geldt ook voor de situatie rondom Auba.”

Aubameyang reisde vorige week woensdag met permissie van Arteta af naar Frankrijk om zijn zieke moeder te bezoeken, maar keerde een dag later dan afgesproken terug. De voorwaarde die Arteta had gesteld was dat de aanvaller diezelfde avond zou terugkeren in Engeland, om op donderdag deel te kunnen nemen aan de training. Dat deed Aubameyang echter niet: hij keerde donderdagochtend terug. Hij meldde zich weliswaar op tijd op het trainingscomplex, maar hij had zich volgens Arsenal niet aan de regels gehouden.

Arteta stond op het standpunt dat de voorwaarden voor de trip van Aubameyang kristalhelder waren, en dat hij ze simpelweg niet was nagekomen. De aanvaller kreeg donderdag te horen dat hij niet mee zou trainen en sindsdien speelde hij geen minuut meer. Afgelopen dinsdag werd ook zijn aanvoerdersband ontnomen. “We verwachten van al onze spelers, met name onze aanvoerder, dat ze werken volgens de regels en normen die we allemaal hebben opgesteld en afgesproken”, zo liet de club weten in een verklaring.

Arsenal-fans vrezen volgens Engelse media voor een saga vergelijkbaar als die van Mesut Özil. Een slepend conflict met Arteta leidde ertoe dat de aanvallende middenvelder, destijds veruit de bestbetaalde speler van Arsenal, vanaf de zomer van 2020 geen minuut meer speelde voor the Gunners. Een half jaar later volgde een oplossing, toen Fenerbahçe Özil overnam. Engelse media sluiten niet uit dat Aubameyang de club volgende maand reeds verlaat, al zal zijn salaris van een kwart miljoen pond per week voor menig club een probleem zijn. De naam van Barcelona werd reeds genoemd.