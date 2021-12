KNVB stelt herstart van topamateurs voorlopig uit: ‘Niet verantwoord’

Vrijdag, 17 december 2021 om 10:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:51

De competities in de Tweede en Derde divisie en Hoofdklasse zullen in de maand januari nog niet worden hervat. Dit heeft de KNVB besloten na overleg met de CVTD (Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde divisies) en COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen). Het besluit volgt op het verlengen van de huidige coronamaatregelen door het kabinet tot 14 januari.

Doordat er na 17.00 uur niet gesport mag worden, kunnen veel teams doordeweeks helemaal niet trainen. "De KNVB vindt het hierdoor voor niet verantwoord om dan wel in het weekend wedstrijden te spelen en had om deze reden de competities al stilgelegd", zo maakt de nationale voetbalbond vrijdag bekend.

De Tweede en Derde Divisie en Hoofdklasse zullen in de maand januari nog niet worden hervat omdat de avondlockdown tot (minimaal) 14 januari is verlengd.



?? https://t.co/zw6dphzktY. — KNVB (@KNVB) December 17, 2021

Nu de avondlockdown nog langer gaan duren, is het voor de verenigingen ook niet mogelijk om de selecties voldoende fit te krijgen voor een herstart van de competities in januari. De prioriteit ligt bij het uitspelen van de competities, eventueel met een aangepaste opzet van de nacompetitie.

Vanwege de inmiddels opgelopen achterstanden, zal de speeldagenkalender aangepast moeten worden. Alle scenario’s worden hiervoor de komende weken uitgewerkt. Het meest gunstige scenario is dat er na 14 januari versoepelingen komen en deze competities in het weekend van 5 en 6 februari weer kunnen worden hervat. Maar daarvoor moeten de coronamaatregelen zogezegd wel worden versoepeld.

De KNVB heeft de beslissing om de herstart van de competities voor de topamateurs uit te stellen in overleg genomen. Er is nog geen duidelijkheid over de rest van het amateurvoetbal na de winterstop. De lage klassen mochten de afgelopen tijd eveneens niet trainen, maar die competities konden wel doorgaan als clubs gewoon wilden spelen.