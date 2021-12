Vrees voor stilleggen Premier League: ‘Te weinig spelers zijn gevaccineerd’

Vrijdag, 17 december 2021 om 09:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:50

De vaccinatiegraad onder voetballers in de Engelse profcompetities is veel te laag, zo oordeelt Southampton-manager Ralph Hasenhüttl. Volgens de meest recente cijfers heeft 81 procent van de spelers in de Premier League ten minste 1 prik tegen corona gekregen en is slechts 68 procent dubbel gevaccineerd. In de drie profniveaus daaronder heeft 25 procent van de spelers onlangs te kennen gegeven dat ze niet van plan zijn zich te laten vaccineren.

“Die percentages van ongevaccineerde spelers zijn te hoog”, zei Hasenhüttl. "Bij Southampton is de vaccinatiegraad bijna 100 procent. Ik weet niet of dat de reden is waarom wij geen coronagevallen hebben, maar ik ben heel blij dat onze spelers een andere mentaliteit hebben en ik moet zeggen dat ik me veel veiliger voel in een omgeving als deze.”

Vijf afgelastingen in Premier League

Originele datum Wedstrijd 18 december Manchester United - Brighton & Hove Albion 18 december Southampton - Brentford 18 december Watford - Crystal Palace 18 december West Ham United - Norwich City 19 december Everton - Leicester City

In Engeland is de meer besmettelijke omikronvariant al een stuk meer verspreid dan in Nederland. Toch zijn de stadions in het land nog geopend voor publiek. Toeschouwers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien. De nieuwe coronagolf die Groot-Brittannië momenteel overspoelt, begint ook voor de Premier League een steeds groter probleem te worden.

Voor het komend weekeinde zijn al vijf wedstrijden op het hoogste niveau uitgesteld, omdat clubs door het grote aantal besmettingen geen volwaardige ploeg meer op de been kunnen brengen. Eerder werden ook al diverse duels geannuleerd, waaronder de wedstrijd tussen Leicester City en Tottenham Hotspur die donderdagavond zou worden gespeeld.

Jürgen Klopp hoorde donderdag vlak voor de wedstrijd tegen Newcastle (3-1 winst) dat hij vanwege corona niet kon beschikken over Virgil van Dijk, Fabinho en Curtis Jones. “Ik heb nooit eerder meegemaakt dat op de wedstrijddag ineens drie spelers wegvielen. Het is erg lastig, niemand weet wat de situatie morgen zal zijn. Maar we zullen blijven trainen totdat iemand ons vertelt dat het niet langer kan.”

Klopp vreest dat het stilleggen van de Premier League een reële optie is. “Ik zag de opstelling van Everton vandaag... Ze missen zo veel spelers, ik kende de helft van het elftal niet", vervolgende de manager van Liverpool. "Wij spelen op 26 en op 28 december, maar als we dan maar dertien spelers beschikbaar hebben, is dat onmogelijk. We moeten een oplossing zoeken.”

Chelsea heeft momenteel vier besmettingen: Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi en de geblesseerde Ben Chilwell. Toch wil Thomas Tuchel niet denken aan een afgelasting van de aankomende speelronde, ook niet na de 1-1 remise tegen Everton. “Nee, geen seconde. Ik ken de regels niet eens en ik ben er ook helemaal niet in geïnteresseerd. Ik bereid mijn team gewoon zo goed mogelijk voor en focus me op de jongens die kunnen spelen. Of een wedstrijd wordt afgelast of niet, dat is niet aan mij.”