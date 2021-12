PSG reageert op berichten over Xavi Simons: ‘Dat is onmogelijk’

Vrijdag, 17 december 2021 om 08:56 • Daniel Cabot Kerkdijk

Paris Saint-Germain heeft goede hoop op de continuïteit van Xavi Simons en vraagt de talentvolle middenvelder tegelijkertijd om meer geduld. De achttienjarige Nederlander heeft recent een nieuwe verbintenis aangeboden gekregen, maar hij wil volgens de laatste berichten ook de garantie dat hij bij het eerste elftal van de Parijzenaars betrokken blijft. Indien dat niet het geval is, gaat zaakwaarnemer Mino Raiola naar verluidt op zoek naar een nieuwe werkgever voor zijn cliënt.

“Xavi Simons wil bij PSG blijven”, vertelt Leonardo, technisch directeur van PSG, in gesprek met Franse media. “Het is normaal dat hij een project voor zijn toekomst wil hebben. Maar het is moeilijk voor ons om te zeggen: ‘Vandaag doen we dit en morgen doen we dat’. Dat is onmogelijk.” Simons speelde dit seizoen nog geen minuut in de Ligue 1 en zit slechts sporadisch op de reservebank. In de vorige voetbaljaargang behoorde Simons verschillende keren tot de wedstrijdselectie en kwam hij tot twee officiële wedstrijden, als invaller tegen Caen in de Coupe de France en tegen RC Strasbourg in de Ligue 1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens dit seizoen zat Simons pas twee keer op de bank en moet hij het voornamelijk stellen met optredens in de Onder 19, daar PSG geen beloftenteam heeft. Simons en andere talenten van de Franse grootmacht zouden zich volgens Franse media ‘bedrogen’ voelen, omdat er bij PSG beloften waren gedaan over meer speeltijd in de hoofdmacht. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eerder deze week dat er al verschillende clubs hebben geïnformeerd naar de diensten van de zoon van oud-voetballer Regilio Simons.

De naam van Simons werd eerder al gelinkt aan een terugkeer naar Barcelona, de club waar hij tussen 2010 en 2019 in de jeugdopleiding speelde voor hij naar PSG trok. Talenten als Édouard Michut, Nathan Bitumazala, Teddy Alloh, Massinissa Oufella, Alexandre Fressange en Bandiougou Fadiga wikken en wegen eveneens een vertrek uit Parijs.