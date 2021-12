‘Steven Berghuis is nooit meer naar zijn huis in Rotterdam gegaan’

Vrijdag, 17 december 2021 om 07:44

Steven Berghuis maakt komende zondag in het tenue van Ajax zijn rentree in De Kuip. De zomerse transfer van de aanvaller naar de aartsrivaal wordt onder de aanhang van Feyenoord nog altijd gevoeld als clubverraad. Berghuis en zijn gezin waren sindsdien doelwit van allerhande beschimpingen en bedreigingen, zelfs met de dood. “Als je voor Ajax kiest, maakt dat veel los”, zegt Berghuis' zaakwaarnemer Guido Albers.

Albers blikt vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op de bewogen transfer van zijn cliënt van Feyenoord naar Ajax. “Zijn vader Frank keek naar het sportieve plaatje, ik naar het zakelijke. En er lag na het seizoen een aanbieding van Ajax op tafel. Steven wilde zo graag die Champions League in, verder komen bij Oranje. En op een gegeven moment hakte hij een knoop door.”

De woede die er loskwam bij de achterban van Feyenoord was ingecalculeerd, maar het ging toch allemaal een paar stapjes te ver. “Je houdt er rekening mee”, zegt Albers. “Maar we hebben toch aangifte gedaan, het ging echt te ver. Steven is ook nooit meer naar zijn huis in Rotterdam gegaan.” Berghuis deed in augustus, in samenspraak met Ajax en zijn management, aangifte van vele ernstige bedreigingen aan het adres van zijn gezin en hemzelf.

Zo was er een spandoek gemaakt met de naam van Berghuis onder de namen van de doodgeschoten Ajax-supporters Polletje en Peter R. de Vries. Op een graffititekening op een muur in Rotterdam werd hij afgebeeld met Jodenster en de tekst 'Joden lopen altijd weg'. Een deel van de bedreigers had het ook specifiek over 19 december, de dag dat de Klassieker Feyenoord - Ajax in De Kuip op het programma staat.

Willem van Hanegem riep maandag in zijn column op om de busreis van Ajax niet te verstoren. De komst van de Amsterdammers naar Rotterdam is met Berghuis aan boord meer dan ooit een serieuze aangelegenheid voor de politie. “Gebruik je hersens, doe geen gekke dingen en laat Berghuis met rust'', zei Van Hanegem. “Opgefokt gedoe, zoals André Stafleu en Stanley Brard destijds toen Wim Jansen met Ajax terug naar de Kuip kwam, dat werkt averechts.”