Valentijn Driessen sluit Feyenoord - Ajax ‘in oorlogsgebied’ niet uit

Vrijdag, 17 december 2021 om 07:12 • Laatste update: 07:28

Valentijn Driessen hoopt dat de strijd tussen Feyenoord en Ajax komende zondag uitsluitend binnen de lijnen wordt afgewerkt. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het ‘allerminst geruststellend’ dat het op de diverse supportersforums en sociale media angstvallig stil blijft, ook al wordt de ontmoeting tussen de aartsrivalen uit Rotterdam en Amsterdam vanwege de huidige coronamaatregelen zonder (thuis)publiek afgewerkt. “Bij de Rotterdamse politie wordt dit ingeschaald als stilte voor de storm”, zo verzekert hij.

De pikante rentree van Steven Berghuis als Ajacied in Rotterdam-Zuid zal zodoende in een lege Kuip gebeuren. “In dit licht bezien komt het voor veel partijen als een opluchting dat Stadion Feyenoord zondag leeg blijft. Een zorg minder. Op het eerste oog. Dat de politie van Rotterdam niets kwijt wil over de risico’s, strategie en omvang van de politie-inzet bij Feyenoord-Ajax zegt iets over de gevoeligheid”, benadrukt Driessen vrijdag in zijn column in het dagblad.

Berghuis deed in augustus, in samenspraak met Ajax en zijn management, aangifte van vele ernstige bedreigingen aan het adres van zijn gezin en hemzelf na zijn transfer van Feyenoord naar Ajax. Zo was er een spandoek gemaakt met de naam van Berghuis onder de namen van de doodgeschoten Ajax-supporters Polletje en Peter R. de Vries. Op een graffititekening op een muur in Rotterdam werd hij afgebeeld met Jodenster en de tekst 'Joden lopen altijd weg'. Een deel van de bedreigers had het ook specifiek over 19 december, de dag dat de Klassieker Feyenoord - Ajax in De Kuip op het programma staat.

“Op de achtergrond wordt zelfs rekening gehouden met een noodverordening rond de Kuip en in de omgeving van het stadion”, verzekert Driessen. “Uit voorzorg om zo de pleinen en toegangswegen rond het stadion vrij te houden van relschoppers en hooligans. Het is zelfs de vraag of de Ajacieden afreizen met de eigen spelersbus, een neutrale bus of kleine busjes en daarbij zowaar misschien gebruik maken van sluipwegen of andere ingangen dan de hoofdingang.”

“Het zou helaas het beeld geven van een wedstrijd in oorlogsgebied, terwijl het nieuwe Feyenoord dit seizoen juist zoveel positiviteit teweeg brengt.” Driessen hoopt dat het lukt om de Klassieker niet te laten overschaduwen door onlusten. “Het valt te hopen dat iedereen z’n verstand gebruikt en de afrekening met Ajax en Berghuis over te laten aan de spelers van Feyenoord op het veld. Daar waar het hoort. Voor het Legioen moet er toch niets mooiers zijn dan Ajax te verslaan. Juist met Berghuis in de gelederen.”