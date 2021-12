Louis van Gaal noemt topspeler: ‘Dát had nou een Nederlander moeten zijn’

Vrijdag, 17 december 2021 om 06:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:33

Louis van Gaal blijft van mening dat het aanbod van Nederlandse topvleugelspelers te gering is en heeft het 1-3-5-2-systeem en passant een nieuwe naam gegeven. Ook de laatste interlandperiode heeft de mening van de bondscoach van het Nederlands elftal over zijn zienswijze niet kunnen veranderen. “En dan speelt Steven Berghuis bij Ajax ook nog eens op 10 in plaats van rechtsbuiten”, vertelt Van Gaal op een online persconferentie met onder meer De Telegraaf en Voetbal International. “Dat is voor het Nederlands elftal niet goed te noemen.”

“Aan de linkerkant zijn we inmiddels wat beter bezet. Maar het gaat om het hóógste niveau. Serge Gnabry van Bayern München, om een voorbeeld te geven, dát had nou een Nederlander moeten zijn.” Van Gaal wil de Nations League-wedstrijden tegen België, Polen en Wales gebruiken om andere systemen uit te proberen met het oog op het WK in Qatar. “Zoals iedereen weet speel ik met de gedachte om 1-3-4-3 te gaan spelen. Dat past bij mijn selectie en daarmee maken we meer kans op het WK 2022. We kunnen altijd nog terugvallen op 1-4-3-3 waarmee we WK-kwalificatie hebben afgedwongen.”

Van Gaal geeft toe dat de spelers het systeem ook moeten willen spelen én moeten gaan inzien dat dit het beste systeem is. “Dat ze zeggen: ‘een geweldig systeem’. In oefenwedstrijden en op trainingen gaan we eraan werken en moet het allemaal blijken. Tijdens mijn FaceTime-gesprekken in augustus, gaven zij aan dat hun voorkeur bij het 4-3-3 systeem lag. Maar ze zeiden niet dat ze het andere systeem níet wilden spelen.”

Van Gaal wil het nieuwe systeem een positievere klank te geven. “Ik noem het voortaan 1-3-4-3. Dat klinkt aanvallender. Maar goed, met Louis van Gaal speel je altijd wat aanvallender dan de andere ploegen. Vanaf nu moet iedereen het 1-3-4-3 noemen. Dat is veel aanvallender. In 2014 is dat een fout van mij geweest.” Op het WK in Brazilië had Van Gaal het eerst over een 1-5-3-2-systeem en vervolgens omschreef hij het, met dezelfde beweegreden als nu, als 1-3-5-2.

Van Gaal twijfelt nog over de exacte positionering van zijn drie meest aanvallende spelers, zo erkent hij. De bondscoach kwam desgevraagd nog even terug op de positie van Berghuis. "Steven is in mijn ogen een heel goede voetballer. Die creatief is en andere mensen vrij voor de keeper kan zetten, door zijn passtechniek en omdat hij vooruit kan kijken.” Van Gaal wijst erop dat Berghuis ook in Oranje als 10 kan spelen of tussen de linies, als de bondscoach voor twee nummers 10 achter de spits kiest. Het wordt een ander verhaal als het Nederlands elftal 4-3-3 gaat spelen. “Dan zou het een probleem worden, als Steven tegen die tijd al een jaar geen rechtsbuiten heeft gespeeld.”