‘Barcelona doet concreet voorstel aan ‘goedkope’ Edinson Cavani’

Donderdag, 16 december 2021 om 23:46 • Jeroen van Poppel

Niet Alexis Sánchez, maar Edinson Cavani zou zomaar de nieuwe spits van Barcelona kunnen worden. De 34-jarige centrumspits van Manchester United heeft een contractvoorstel voor anderhalf jaar voorgeschoteld gekregen, zo meldt Gerard Romero van Sport.

Cavani ligt tot het eind van het seizoen vast bij Manchester United, dat sinds de komst van Cristiano Ronaldo nauwelijks meer een beroep doet op de Uruguayaan. The Red Devils zijn daarom bereid om het contract van Cavani te ontbinden, en daarmee de weg vrij te maken voor een eventuele transfervrije overstap naar Barcelona. Geruchten daarover klinken al langer, maar nu ligt er volgens Sport dus een concreet voorstel van Barça.

Volgens Romero kan Cavani in totaal voor achttien maanden tekenen. De routinier zou in zijn eerste half jaar 3,5 miljoen euro aan vast salaris ontvangen, met daarbovenop één miljoen euro aan variabelen. Vanaf volgend seizoen zou Cavani zijn salaris verhoogd zien worden naar 4,5 miljoen euro per jaar, met de mogelijkheid om 1,5 miljoen euro aan bonussen te verdienen. Voordat Barcelona het voorstel bekrachtigt, wil de club Cavani uitgebreid medisch testen.

Ook het Argentijnse TNT Sports maakt melding van de concrete interesse van Barcelona voor Cavani. De aanvaller werd de afgelopen tijd in de Argentijnse media ook in verband gebracht met Boca Juniors, dat nu op achterstand lijkt te zijn gezet door de Catalanen. Cavani is herstellende van een peesblessure, die hem al sinds eind november aan de kant houdt. De Zuid-Amerikaan speelde dit seizoen acht officiële duels en scoorde daarin één keer.