Donderdag, 16 December 2021

Newcastle United doet bod van 100 miljoen euro

De voetbalwereld ligt aan de voeten van Denis Zakaria. De middenvelder van Borussia Mönchengladbach kan na het seizoen transfervrij weg, maar Liverpool en Arsenal hopen in januari al toe te slaan voor een beperkt bedrag. (La Gazzetta dello Sport)

Dean Henderson is door zijn reserverol bij Manchester United klaar voor een overstap naar een andere club. De stand-in van David de Gea is echter niet in gesprek met Ajax, dat aan de doelman wordt gelinkt. (Fabrizio Romano)

Newcastle United is bereid om liefst honderd miljoen euro te betalen voor Dusan Vlahovic. De spits van Fiorentina is een van de meest gewilde spelers van Europa en wees eerder al Arsenal af, dus het is de vraag of de Serviër Newcastle ziet zitten. (Rai Sport)

Dat is niet de enige naam die rondzingt in Newcastle, want ook Florian Grillitsch wordt genoemd. Ook voor de middenvelder van TSG Hoffenheim is de concurrentie echter groot: ook Arsenal, Internazionale en AS Roma hebben interesse. (Diverse Duitse media)

Everton bekijkt de opties om Vitaliy Mykolenko in januari binnen te halen. De middenvelder van Dynamo Kiev, die meer dan twintig miljoen euro moet kosten, wordt eveneens gevolgd door AS Roma. (Sky Sports)