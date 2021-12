Door corona geplaagd Chelsea kan Liverpool en Man City niet bijbenen

Donderdag, 16 december 2021 om 22:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:39

Chelsea heeft donderdagavond averij opgelopen in de Premier League. De ploeg van Thomas Tuchel, die vier grote namen moest missen door corona, wist zich niet te ontworstelen van Everton. Chelsea kwam dankzij Mason Mount wel op voorsprong, maar een vliegende intikker van Jarrad Branthwaite maakte gelijk: 1-1. Nummer drie Chelsea staat nu drie punten achter op Liverpool en vier op koploper Manchester City.

Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner en Romelu Lukaku waren afwezig bij Chelsea door een positieve coronatest. Chiwell zou overigens sowieso ontbreken vanwege een knieblessure. Everton moest met Richarlison, Dominic Calvert-Lewin en Yerry Mina overigens óók belangrijke namen missen. Hakim Ziyech stond aan de linkerkant van de aanval opgesteld bij the Blues en liet zich in de openingsfase veelvuldig zien. Zo zag de voormalig Ajacied een lage voorzet door Christian Pulisic met de hak verlengd worden, maar recht op doelman Jordan Pickford.

???????? Chelsea! ?? Na ruim een uur spelen valt dan éindelijk het eerste doelpunt ?? De man in bloedvorm slaat weer toe: Mason Mount! ??#ZiggoSport #PremierLeague #CHEEVE pic.twitter.com/SaNVx6jF2s — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 16, 2021

Ziyech kwam daarna twee keer uit aan de linkerzijde van het strafschopgebied en nam vanuit die moeilijke hoek tweemaal het doel onder vuur: eerst redde Pickford in de verre hoek, daarna mikte de aanvallende middenvelder over. Chelsea was veel sterker en bleef aandringen in de eerste helft. Ziyech kwam na een een-twee met Mount nu eens recht voor het doel vrij, maar wist opnieuw niet raak te schieten. De beste kans voor rust was voor Mount, die na doortikken van Antonio Rüdiger helemaal vrij kwam in het strafschopgebied. De aanvallende middenvelder vond echter het been van Pickford op zijn weg naar een doelpunt.

Na rust had Chelsea beduidend meer moeite om openingen te vinden. Ziyech liet de supporters schrikken door na een ongelukkige tik op de enkels van Alex Iwobi op het gras te gaan liggen. De offensieve middenvelder kon na behandeling verder. In de zeventigste minuut werd Mount plots vrijgespeeld aan de rechterzijde van de zestien, waarna het jeugdproduct van Chelsea in de korte hoek scoorde: 1-0. Everton kwam vijf minuten later terug via een vrije trap, die bij de tweede paal knap binnen werd 'gevlogen' door Branthwaite: 1-1. Thiago Silva had met een kopbal voor de winnende van Chelsea kunnen zorgen, maar Pickford bracht schitterend redding.