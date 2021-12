‘Xavi remt deal-Luuk de Jong/Alexis Sánchez en gaat voor echte topprioriteit’

Donderdag, 16 december 2021 om 21:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:36

Xavi heeft de komst van Alexis Sánchez naar Barcelona in ieder geval voorlopig geblokkeerd, zo melden Marca en Mundo Deportivo. De trainer van de Catalanen beschouwt de 32-jarige aanvaller van Internazionale momenteel niet als prioriteit, omdat hij het liefst Ferran Torres van Manchester City wil halen.

Woensdag pakte Sport uit met het nieuws dat Barcelona er in principe uit is met Inter om Sánchez op huurbasis over te nemen. Daarbij zouden de Milanezen op hun beurt Luuk de Jong op tijdelijke basis binnenhalen. De 38-voudig Oranje-international wordt momenteel door Barcelona gehuurd van Sevilla, dat dan ook het laatste woord in de 'ruildeal' zou hebben. Daarbij meldde Sport ook al dat Xavi zijn jawoord nog niet had gegeven.

De coach van Barcelona is voorlopig ook niet van plan om dat te doen, omdat Ferran door hem als absolute topprioriteit wordt beschouwd. Barça is volgens Spaanse media al enige tijd persoonlijk akkoord met de 21-jarige aanvaller, die echter niet zomaar weg te halen is bij City. Volgens de laatste berichtgeving wil Barcelona niet verder gaan dan veertig miljoen euro, terwijl de Engelsen een bedrag van zestig miljoen euro eisen.

Barcelona beschouwt Sánchez volgens Marca momenteel slechts als een van meerdere 'goedkopere' opties om vanaf januari te huren. Ook Edinson Cavani (Manchester United) en Timo Werner (Chelsea) komen daarvoor in aanmerking. Barcelona heeft dringend behoefte aan aanvallende versterkingen, nu Sergio Agüero woensdag zijn afscheid als profvoetballer heeft aangekondigd. Het is volgens Marca niet uitgesloten dat Luuk de Jong alsnog naar Inter gaat, terwijl Ansu Fati, Martin Braithwaite en Ousmane Dembélé blessuregevoelig zijn gebleken.