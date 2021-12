Henk de Jong belt sc Heerenveen naar aanleiding van verwerpelijk spandoek

Donderdag, 16 december 2021 om 20:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:09

Henk de Jong heeft contact opgenomen met sc Heerenveen naar aanleiding van het walgelijke spandoek dat gemaakt is. Twee personen, naar verluidt gelinkt aan Heerenveen, hadden een verwerpelijk spandoek getoond waarin de spot wordt gedreven met de gezondheidssituatie van de trainer van SC Cambuur. Algemeen directeur van Heerenveen, Cees Roozemond, laat in gesprek met de Leeuwarder Courant weten dat De Jong gebeld heeft om de Friese rivaal een hart onder de riem te steken.

Op een foto, die woensdagnacht genomen zou zijn, toont het tweetal de tekst 'Cambuur geeft je kopzorgen' en een afbeelding van een persoon die ogenschijnlijk aan een galg hangt. Op sociale media wordt het spandoek massaal afgekeurd. Cambuur moet het momenteel stellen zonder De Jong. De trainer heeft een cyste in het hoofd, ofwel een blaasje waar meestal vocht in zit. Hij wordt momenteel verder onderzocht en zal vervolgens een behandeltraject ondergaan. Pascal Bosschaart, Martijn Barto en Peter van der Vlag nemen voorlopig de honneurs waar in Leeuwarden.

Roozemond vertelt dat De Jong vrij snel contact heeft opgenomen met Heerenveen om het voorval te bespreken. “'Henk belde mij zojuist om ons een hart onder de riem te steken. Hij weet dat dit niet het SC Heerenveen is waar wij voor staan, vertelde hij me. Bij Heerenveen draagt iedereen Henk een warm hart toe. Hij verdient alle steun. En juist hij belt nu om ons te steunen. Dat zegt alles over hoe bijzonder hij is.”

“De sportieve rivaliteit tussen de clubs is fantastisch, en Cambuur mag trots zijn op hoe ze dit seizoen presteren”, vervolgt Roozemond. “Het nieuws over Henk maakt echter ook meteen duidelijk dat voetbal de belangrijkste bijzaak van het leven is. Wij zijn overvallen door een vreselijke actie van een stel idioten. Deze actie staat haaks op alles wat we zijn”, aldus de algemeen directeur. Eerder op de dag distantieerde Heerenveen zich al van de verwerpelijke actie van de vermeende supporters. De club toonde via Twitter juist een spandoek met de tekst 'gezondheid boven rivaliteit' en wenste De Jong beterschap.