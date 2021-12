Zeljko Petrovic mag aanblijven als opvolger van Dick Advocaat bij Irak

Donderdag, 16 december 2021 om 20:41 • Jeroen van Poppel

Zeljko Petrovic blijft aan als bondscoach van Irak. De 56-jarige oefenmeester nam eerder al op interimbasis het stokje over van de vertrokken Dick Advocaat en krijgt nu dus een vast dienstverband. Petrovic krijgt de taak om Irak alsnog naar het WK te leiden en begint volgend jaar ook met het land aan de Asian Cup.

De loting voor de Asian Cup, het Aziatische equivalent van het EK, vindt in februari plaats, waarna in juni het toernooi van start gaat in gastland China. Verder staat Irak er in de kwalificatiereeks voor het WK in Qatar niet goed voor, maar de derde plek is nog altijd haalbaar. Die zou recht geven op deelname aan de play-offs om kwalificatie.

Begin december werd Petrovic met Irak uitgeschakeld in de groepsfase van de Arab Cup. De bondscoach baarde veel opzien tijdens dat toernooi door in de wedstrijd tegen Oman (1-0 verlies) het veld op te stormen. Petrovic maakte duidelijk dat Ayman Hussein een gemiste penalty niet mocht overnemen, maar dat ploeggenoot Hasan Abdulkareem de strafschop moest trappen. "Ik heb net ook al bij de krant mijn excuses aangeboden voor het voorval met Ayman. Zoiets mag ik nooit doen", zei Petrovic na afloop in de kleedkamer.