Louis van Gaal kondigt afscheidsmoment bij Oranje aan

Donderdag, 16 december 2021 om 20:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:27

Louis van Gaal heeft aan te geven na het WK 2022 te zullen stoppen als bondscoach van Oranje. Op de persconferentie na afloop van de loting voor de groepsfase van de Nations League gaat de oefenmeester in op een vraag van De Telegraaf over zijn toekomst. De zeventigjarige Van Gaal geeft te kennen tijdens het eindtoernooi van de Nations League in ieder geval niet meer aan het roer van het Nederlands elftal te staan. Ook heeft hij er geen interesse om Nico-Jan Hoogma op te volgens als directeur topvoetbal bij de KNVB.

De bondscoach kijkt uit naar de start van de nieuwe editie van de Nations League. Donderdagavond vond de loting plaats plaats voor de groepsfase van het landentoernooi. Oranje werd gekoppeld aan België, Wales en Polen en in juni 2022 zullen de eerste duels worden afgewerkt. Van Gaal kijkt uit naar de start van het toernooi, volgens de keuzeheer de ‘beste competitie die er is’.

“Het is de beste competitie die er is”, stelt Van Gaal. “Dat komt omdat het in niveaus is opgedeeld. We spelen niet tegen Jut en Jul-landen, maar tegen toplanden. Dan kun je jezelf meten. Zo zou de kwalificatie voor een EK of WK ook opgebouwd moeten worden. Wij hebben er niets aan om tegen landen als Gibraltar te spelen. Dat we aan België zijn gekoppeld, vind ik fantastisch. Ik heb er zelf nog gespeeld. België heeft een kwalitatief goed team en ze spelen in een leuk systeem.”

Voorafgaand aan de Nations League speelt Nederland ook nog enkele oefenduels, al zijn de tegenstanders nog niet bekend. Van Gaal hoopt op in ieder geval een affiche tegen een niet-Europees land. “We moeten ons nu met toplanden gaan meten, want dat is de afgelopen twee jaar niet gebeurd. Ik wil tegen verschillende voetbalculturen spelen. Een Zuid-Amerikaanse ploeg is heel anders dan de Duitse. We zijn ermee bezig, maar door corona is het lastig en de FIFA doet ook moeilijk”, besluit Van Gaal.