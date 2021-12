Virgil van Dijk besmet met corona; Premier League stelt wéér duels uit

Donderdag, 16 december 2021 om 20:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:27

Virgil van Dijk is door een coronabesmetting afwezig bij Liverpool in de competitiewedstrijd van donderdagavond tegen Newcastle United. De dertigjarige centrumverdediger is niet de enige bij the Reds, want Fabinho en Curtis Jones ontbreken om dezelfde reden. De wedstrijd van Liverpool gaat door, maar de Premier League maakt bekend dat er nog eens vier duels van komend weekend uitgesteld zijn.

Het coronavirus grijpt razendsnel om zich heen in de Premier League, waardoor de competitie zich genoodzaakt voelt diverse duels uit te stellen. Het treffen tussen Liverpool en Newcastle gaat om 21.00 uur wel gewoon van start, maar dat geldt niet voor vier andere wedstrijden: Southampton - Brentford, Watford - Crystal Palace en West Ham United - Norwich City zouden zaterdagmiddag plaatsvinden, maar zijn uit het schema gehaald. Dat geldt ook voor de wedstrijd tussen Everton - Leicester City, die op zondagmiddag gepland stond.

Ook Chelsea kampt met grote coronaproblemen. De Londenaren treden vanaf 20.45 uur aan tegen Everton zonder Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner en Romelu Lukaku. Het viertal testte donderdag positief op het coronavirus. Chilwell zou sowieso al afwezig zijn door een blessure.

Afgelaste wedstrijden in Engeland door coronagolf